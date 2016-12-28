Борщ с мясом обойдется украинцу в 130 грн. Главная

Чтобы сварить кастрюлю борща с мясом объемом 3-4 литра, сегодня нужно потратить более 130 грн. Об этом сообщают «Донбасс. Комментарии».

По данным общественного объединения «Экономический дискуссионный клуб», еще в начале этого года цена набора составляла 74 грн.

Мясная продукция, а также изделия, производимые из мяса, за год подорожали примерно на 30%, превысив 100 грн за килограмм. Цены на отечественные овощи медленно росли каждый месяц на 2-3%. Особенно же выросли цены в канун Нового года.

«Во второй декаде декабря по сравнению с началом месяца свекла выросла на 2,8%, до 3,72 грн за килограмм, картошка – на 1,6%, до 5,21 грн за килограмм, капуста – на 2,7%, до 3,75 грн за килограмм, морковь – на 1,5%, до 4 грн за килограмм», – отмечает Госстат.

Сметана подорожала на 2%, до 38,95 грн за килограмм.

По данным экспертов аграрного рынка, овощи, входящие в борщовый набор, в 2015 году подорожали в среднем в два-три раза по сравнению с 2014 годом. Связанно это с тем, что в Украине в прошлом, как и нынешнем году, снизилось производство, а компенсировать нехватку собственной продукции импортом пока не удается. Импортная продукция также существенно подорожала из-за девальвации гривны.

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