На Донбассе демонтировали 148 памятников Ленину, – Вятович. Главная

По состоянию на декабрь 2016 года в Украине декоммунизировали 51 493 улицы, 987 городов и сел, демонтировали 1320 памятников Ленину и еще 1069 памятников представителям советсткого режима. Об этом в своем блоге на «Украинской правде» сообщает директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

«2016-й стал годом декоммунизации в Украине. За период действия Закона Украины сделала больше в преодолении наследия тоталитарного прошлого, чем за все время независимости. Изменения, которые легко увидеть на карте страны или отдельного населенного пункта, необратимые, они – необходимый элемент нашей интеграции в демократическую Европу», – пишет Вятович.

По данным Вятовича, за уходящий год, Верховная Рада переименовала 25 районов и 987 населенных пунктов (из них 32 города).

Так, в Донецкой области переименовано 2904 объекта топонимики, демонтировано 76 памятников и памятных знаков, из которых 43 памятника Ленину. В Луганской области переименовано 1456 объектов топонимики, демонтировано 153 памятника и памятных знака, из них 105 – памятники Ленину.

Инфографика: memory.gov.ua. Фото: tsn.ua