Луганщина: украинское вещание промониторили в прифронтовой Тошковке. Главная

Министерством информационной политики Украины продолжается мониторинг ситуации, связанной с приемом телевизионного сигнала украинских телеканалов вблизи линии разграничения на Донбассе. В этот раз мониторинговой миссией был проведен анализ трансляции украинского вещания в Тошковском поселковом совете Попаснянского района Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства информационной политики Украины.
«Поселок находится рядом с линией фронта, с оккупированными территориями. Поэтому на аналоговую антенну в определенный период показывали преимущественно оккупационные телеканалы, но благодаря усилиям Министерства информационной политики Украины, Концерна РРТ, местной власти ситуацию удалось уравновесить – теперь на антенну можно "ловить" не только пророссийские каналы, но и украинские», – рассказала временно исполняющая обязанности председателя Тошковского поселкового совета Нина Губай.
По словам советника Министра по вопросам восстановления вещания в зоне АТО Александра Бригинца, который был командирован во главе мониторинговой миссии в Тошковку, местные жители хотят видеть больше украинских каналов и в лучшем качестве.
«Поэтому 2/3 семей имеют спутниковые антенны. А вот тем, кто хочет смотреть российские каналы, не требуется спутниковая антенна, так как их сигнал доступен и на обычную антенну», – сказал он.
Как считает Бригинец, наличие большого количества спутниковых антенн в Тошковке – очевидный признак патриотизма местных жителей.
Он также отметил, что местные смотрят украинские телеканалы и через Интернет.
Напомним, мониторинговой миссией Министерства информационной политики Украины был проведен анализ трансляции украинского сигнала в поселке Врубовка Попаснянского района Луганской области.
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