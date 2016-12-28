Идет подготовка закона о коллаборационизме. Чтобы не допустить самосуды после освобождения Донбасса. Главная

Общественные организации, представляющие Донецкую и Луганскую области, инициировали разработку проекта закона о коллаборационизме. Об этом сообщил представитель организаций «Майдан мониторинг» и «Платформа спільних дій» Виталий Овчаренко.

«Мы этот законопроект разрабатываем для того, чтобы люди на неподконтрольной территории смогли понять, что им грозит в случае, если они идут работать на каких-то административных должностях в оккупационном российском корпусе. В этом законопроекте мы хотим четко дать определение, что является коллаборацией и за что люди понесут уголовную ответственность, а что нет», – пояснил Овчаренко.

Он отметил, что для этого общественники изучили опыт других стран, у которых уже была подобная ситуация в истории, после Второй мировой войны. «Но мы столкнулись с тем, что опыт каждого государства является отдельным опытом каждого государства. Есть механизмы, но у всех разный опыт, его очень тяжело приспособить к Украине. Но есть краеугольные вопросы – ограничение или лишение права избираться и голосовать – то, что применялось в Германии. Звучит предложение на временное ограничение в праве избираться и быть избранными для тех людей, которые сотрудничали с оккупационными властями. Но есть небольшое разделение – лишать всех абсолютно или тех, кто сотрудничал, – над этим вопросом мы еще будем думать», – уточнил Овчаренко.

Аналогично это касается вопроса о занимании определенных должностей.

Следующим «краеугольным камнем во всех донбасских городах, которые мы прошли, стоит вопрос о безнаказанности власти и правоохранительных органов, которые подходят под понятие коллаборационизма». Сейчас в процессе обсуждения будущего закона звучит тезис о силовиках, поэтому «мы их включим как отдельную категорию». «Туда, скорее всего, попадут и МЧСники, так как они тоже принимали присягу», – констатировал общественник.

Наиболее спорным в процессе обсуждения оказалось понятие вынужденного коллаборационизма. «Люди не могут до конца понять и определить, когда у человека был выбор, а когда нет. Все это слишком индивидуально, и как мы будем уже исходить из этого, я пока не могу сказать», – пояснил Овчаренко.

При этом он не уверен, что такой закон будет принят. «Но тема актуальная, она давно звучит в обществе, и она может быть тем элементом помощи людям, которые живут на оккупированной территории. Если этот законопроект будет принят, мы точно укажем, что можно делать, а что неприемлемо для государства Украины, и таким образом мы им поможем. Это может стать одним из инструментов по деоккупации захваченных Россией территорий», – констатировал общественник.

Овчаренко также дополнил, что закон о коллаборационизме разрабатывается еще и для того, чтобы не допустить после освобождения неподконтрольного Донбасса самосудов, а такая опасность реальна. «Мы для того и лоббируем этот законопроект, чтобы избежать самосудов — когда люди будут ориентироваться не на государственные механизмы, а на силу оружия. Это один из мирных элементов по стабилизации жизни до освобождения и, тем более, после освобождения. Хватит ориентироваться на силу оружия», – резюмировал Овчаренко.

Источник: Восточный фарватер

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