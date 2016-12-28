На Луганщине в 2017 году за 150 млн грн построят 200 квартир для переселенцев. Главная

В Луганской области для строительства и реконструкции жилья внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) из областного бюджета выделили 150 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«Из бюджета Луганской области выделено 150 млн грн на жилье для переселенцев», – заявил руководитель областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

Сообщается, что уже прошли экспертизу те дома, которые можно переоборудовать под жилые помещения, это примерно 200 квартир.

Также стоит вопрос о строительстве дома для переселенцев-медиков. Один дом будет строиться в городе Рубежном, а другой – Северодонецке.

Кроме того, разработана система строительства и восстановления дорог в регионе, с этой целью пригласили для реализации проекта турецкого подрядчика. На первом этапе сделали только ямочный ремонт, а восстановление дорог отложили до наступления тепла. На это впервые за 25 лет было выделено из бюджета 260 млн грн.

«Пока не закончится война, мы политику отодвигаем на задний план, а первой задачей было, есть и будут интересы населения», – отметил руководитель Луганской ОВГА.

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