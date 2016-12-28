Изменения в условиях приема в вузы в 2017 году. Главная

Радикальных изменений в условиях приема в высшие учебные заведения в 2017 году не предвидится. Абитуриентов будут отбирать на основе результатов ВНО, среднего балла аттестата, вступительных экзаменов или творческого конкурса, балла за успешное окончание подготовительных курсов и коэффициентов предметов, определенных в правилах приема вуза. Об этом сообщает пресс-служба Донецкого регионального центра оценивания качества образования.

Также в следующем году продолжат работать образовательные центры «ДонбассУкраина» и «КрымУкраина». МОН будет максимально способствовать вступлению в вузы граждан, проживающих на временно неподконтрольной Украине территории.

Для абитуриентов, наверное, самым заметным станет уменьшение количества заявлений, которые они смогут подать на места госзаказа: 9 заявлений на 4 специальности, а не 15 на 5, как было в этом году.

В условиях приема 2017 года внедрено четыре коэффициента конкурсного балла – региональный, отраслевой, сельский и первоочередной.

Региональный коэффициент ориентирован на то, чтобы создать лучшие возможности для абитуриентов, которые выбрали вузы в регионах Украины. Например, для Донецкой и Луганской областей и перемещенных вузов он будет составлять 1,03. Отраслевой коэффициент – 1,03 – будет использоваться только для поданных заявлений с первыми приоритетами на инженерно-технические и естественно-математические специальности, которые нуждаются в поддержке. Если поступающий выбирает такой приоритет, и еще и в одном из региональных вузов, то это заметно повышает его шансы на поступление. Первоочередной коэффициент 1,10 предусмотрен при зачислении в высшие медицинские и педагогические учебные заведения по государственному заказу лицам, заключившим соглашение об отработке не менее трех лет в сельской местности или поселках городского типа. Сельский коэффициент – 1,02 – касается лиц, которые получили полное общее среднее образование в учебных заведениях на территории сельских населенных пунктов в год поступления.

В 2017 году прием заявлений в вузы будет проходить исключительно в электронной форме – с 12 до 26 июля. Обращаем внимание на то, что школьные аттестаты будут вручены выпускникам в третьей декаде июня. А уже с 29 июня можно будет регистрировать свои электронные кабинеты и загружать туда сканированные копии необходимых документов. Было бы хорошо, если бы до 11 июля это сделало большинство поступающих, что позволит уменьшить пиковую нагрузку, которая длится первые два-три дня вступительной кампании.

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