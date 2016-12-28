Мариупольцам понравился новый каток: посетители не хотели покидать ледовую площадку вплоть до позднего вечера. Новости

Первые посетители катка в Мариуполе (Донецкая обл.), которые дождались своей очереди не ранее восьми часов вечера, катались вплоть до его закрытия. Об этом рассказали очевидны, сообщает «Сайт города Мариуполя».

В 22.05 мариупольцы только начали покидать ледовую площадку, хотя каток работает до 22.00. Спустя 15 минут после того как все посетители разошлись, технический персонал начал работу по восстановлению ледового покрытия. Машина работала на площадке минимум до 23.00. Только в начале двенадцатого на катке стало абсолютно тихо.

А утром администраторы уже были готовы снова встречать мариупольцев.

Напомним, грандиозный каток открылся в Мариуполе 27 декабря. Вход и коньки – бесплатно.