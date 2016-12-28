Ради приемных детей супруги Бабич сменили Донецк на Новотроицкое (Видео). Главная

Когда помощь приходит вовремя. Детский дом семейного типа Бабич существует семь лет. Ради первых приемных детей супруги покинули Донецк и начали все с нуля в Новотроицком. Там построили большой дом, но с детьми возникли серьезные проблемы.

У Елены и Сергея Бабич сейчас 7 детей. Пятеро – приемных. У женщины мечта воспитывать тех, кто лишен родительского тепла была с детства.

«Я училась на парикмахера, и мы ходили на практику в детский дом, в Донецке это было. И там мальчик один мне понравился. И пришла, "Мам, – говорю, – я его возьму". Да ты что тебе 15 лет, кто тебе его даст. Но было мне надо взять и все», – вспоминает Елена.

Первыми семь лет назад взяли братьев Андрея и Славика. Ради них продали квартиру в Донецке и построили дом в Новотроицком. Думали – заживут счастливо и в полном взаимопонимании. Но справиться с ребятами оказалось невозможно.

«Младший слишком сложный был. Он ни цвета не знал. Мы очень боролись, у нас коричневый и зеленый цвет полгода только надо было объяснить, как они выглядят эти цвета», – рассказывает Сергей.

Доведенные до отчаяния взрослые хотели вернуть детей обратно. Тогда Елену пригласили на тренинг для приемных родителей, организованный Гуманитарным штабом Рината Ахметова.

«Этот семинар, он поменял мою жизнь. Мы там познакомились с родителями другими и как-то мне дали надежду, что есть детки, которым нужно помочь, не надо все это дело останавливать», – признается Елена.

После обучения супруги взяли еще двух девочек Аню, Олю и ее годовалого брата Богдана.

В детский дом сестру и брата отдала родная мать. У мальчика заподозрили серьезную патологию сердца. Но после обследований диагноз не подтвердился.

Гуманитарный штаб Рината Ахметова продолжает поддерживать большую семью – они регулярно получают наборы выживания.

Супруги Бабич мечтают взять под опеку еще детей. Останавливает только отсутствие места в доме, но верят, что и эту сложность после всего пережитого преодолеют.

Источник: ТК «Донбасс»