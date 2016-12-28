Ситуация в пунктах пропуска 28 декабря. Главная

27 декабря линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе пересекли 25,6 тыс. человек и 4 тыс. транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

КПВВ «Майорское» пересекли 5680 человек и 680 транспортных средств, «Марьинку» – 6570 человек и 1305 транспортных средств, «Новотроицкое» – 5340 человек и 1120 транспортных средств, «Гнутово» – 3750 человек и 895 транспортных средств, «Станицу Луганскую» – 4270 человек.

Утром 28 декабря, по данным Госпогранслужбы, в пунктах пропуска на въезд и выезд находилось такое количество транспорта:

«Майорское» – 100/200;

«Марьинка» – 180/150;

«Новотроицкое» – 0/150;

«Гнутово» – 180/40.

Фото: 112.ua