Сводка из зоны АТО за 27 декабря: версии сторон конфликта. Главная

За минувшие сутки противник 44 раза открывал огонь по украинским позициям. Об этом утром 28 декабря сообщил представитель пресс-центра штаба АТО полковник Леонид Матюхин.

На луганском направлении из вооружения БТР, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по Новоалександровке и Новозвановке.

На мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии обстреляно Широкино, из 120-ти и 82-миллиметровых минометов – Водяное и Широкино, из гранатометов и стрелкового оружия – Талаковка, Водяное, Марьинка, Павлополь и Широкино. По Широкино также огонь вел снайпер.

На донецком направлении под огонь 120-ти и 82-миллиметровых минометов попали Новгородское, Луганское и Авдеевка. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по Майскому, Луганскому, Зайцево, Невельскому и Мироновскому. Южное обстреляли из зенитных установок.

В «ДНР» заявляют, что «с 18:00 до 02:00 украинская армия выпустила 128 мин калибрами 82 и 120 мм по поселку Трудовские на западе Донецка, окрестностям Дебальцево, селам Ленинское, Саханка, Григорьевка Новоазовского и Тельмановского районов. С позиций украинских подразделений также были выпущены десятки снарядов из вооружения БМП и гранатометов. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется».

В «ЛНР» заявляют, что «киевские силовики за минувшие сутки семь раз обстреляли позиции "ЛНР". Район села Калиновка четыре раза подвергся обстрелу из минометов калибром 82 мм. Дважды киевские силовики обстреляли из подствольных гранатометов окраину Луганска. По району Славяносербска велся огонь из 82-мм минометов».