10 января в Лисичанске начнут демонтаж разрушенной во время боев «высотки». Главная

Демонтаж разрушенной во время боев многоэтажки в Лисичанске планируют начать с 10 января 2017 года. Об этом, как сообщает пресс-служба Луганской ОВГА, шла речь во время заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей в г. Лисичанске Луганской области в результате разрушения жилого дома № 17 по кварталу Октябрьской революции (Восточный).

Отмечается, что на заседании были заслушаны представители Лисичанского городского совета по обеспечению жильем пострадавших жителей дома, которые проживали в квартирах коммунальной формы собственности. Отмечено, что им было предоставлено жилье и сделаны ремонты в квартирах.

Также всем пострадавшим-владельцам приватизированных квартир Лисичанский горсовет компенсировала расходы на приобретение жилья.

Управление капитального строительства облгосадминистрации доложило о состоянии подготовки к выполнению работ по демонтажу аварийного здания и заключения договора с подрядной организацией на выполнение этих работ. По словам чиновников, выполнены все мероприятия, чтобы в ближайшее время работы начались.

По результатам заседания принято решение в случае благоприятных погодных условий начать с 10 января 2017 года демонтаж аварийного здания.

Фото: Facebook Луганской ОВГА