На КПВВ «Новотроицкое» появился медпункт с пунктом обогрева. Новости

В Донецкой области на КПВВ «Новотроицкое» в результате сотрудничества Première Urgence Internationale и первого добровольческого госпиталя им. Пирогова открылся пункт обогрева с медицинским обслуживанием.

Аналогичный пункт с 13 декабря уже работает на КПВВ «Марьинка».

В новом пункте работает медицинский персонал, есть зона обогрева с возможностью согреться горячим чаем. Медпункт рассчитан примерно на 30 посещений в день.

Источник: MRPL.CITY

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