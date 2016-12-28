На КПВВ «Новотроицкое» появился медпункт с пунктом обогрева. Новости

В Донецкой области на КПВВ «Новотроицкое» в результате сотрудничества Première Urgence Internationale и первого добровольческого госпиталя им. Пирогова открылся пункт обогрева с медицинским обслуживанием.
Аналогичный пункт с 13 декабря уже работает на КПВВ «Марьинка».
В новом пункте работает медицинский персонал, есть зона обогрева с возможностью согреться горячим чаем. Медпункт рассчитан примерно на 30 посещений в день.
Источник: MRPL.CITY
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