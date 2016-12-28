Новокраматорский машзавод передал больницам Краматорска уникальное медицинское оборудование. Главная

В канун Нового года председатель правления АО «НКМЗ», генеральный директор предприятия и представители депутатского корпуса Краматорского городского совета передали лечебным учреждениям Краматорска (Донецкая обл.) дорогостоящее уникальное оборудование.

В ДТМО они открыли созданное при помощи новокраматорцев «Окно жизни», предназначенное для спасения брошенных матерями младенцев. Приобретение уникального медицинского оборудования и обустройство «Окна жизни» выполнено в рамках социальной инициативы «НКМЗ для Краматорска».

В КМУ «Городская больница №2» новокраматорцы передали стационарный аппарат ультразвуковой диагностики в комплекте с датчиками. Это оборудование обладает широкими возможностями и точностью диагностирования. В Донецкой области аналогичного аппарата нет.

В ожоговое отделение КМУ «Городская больница №3» были переданы шовный материал Prolene, сверхсовременный радиоволновой хирургический «скальпель» Surgitron, бестеневой операционный светильник L735-II, переносной электрический аэрозольный малообъемный генератор холодного тумана Herricane в комплекте с дезинфицирующим концентратом Биолонг, налобный светодиодный осветитель HEINE ML4 LED.

Также ожоговому отделению новокраматорцы передали аэроинсоляционный комплекс для лечения ожоговых больных «Феникс-МС». Комплекс представляет собой специальную современную кровать для лечения тяжелых ожоговых больных, помещенную в специальную прозрачную «комнату», оснащенную оборудованием для создания в ней необходимого для лучшего заживления ран микроклимата.

В лечебно-диагностические службы КМУ «Городская больница №3» новокраматорцы передали портативный УЗИ-аппарат в комплекте с датчиками.

Все медицинское оборудование приобреталось по заявкам организаторов медицины и на сегодняшний день является лучшим в своем классе. Оно позволит существенно расширить возможности краматорской медицины на этих направлениях.

Передавая медикам оборудование, представители НКМЗ отметили, что в случае необходимости завод готов также профинансировать обучение соответствующего медицинского персонала.



Созданный при помощи новокраматорцев в детской больнице №3 специализированный комплекс «Окно жизни» является уникальным для Донецкой области, но широко распространенным в различных странах мира и, возможно, позволит спасти жизнь не одному ребенку.



«Окно жизни» располагается с тыльной части здания детской больницы. Любая мать новорожденного может на легальных основаниях и полностью анонимно положить в это окно своего ребенка. По прошествии двух минут в «окне» автоматически закроется замок и у дежурной в больнице сработает сигнализация. Дальнейшей судьбой малыша уже будет заниматься государство. Такая мать имеет право в течение двух месяцев обратиться за своим ребенком, и ей его, скорее всего, вернут, но только после проведения генетической экспертизы на предмет родства.

Источник: Знамя индустрии