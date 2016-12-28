Конфликт на Донбассе не будет решен до 2024 года, – мнение. Главная

Следующий год станет переломным в ситуации на Донбассе. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов. По его словам, в этом году Украина не потеряла ни метра своей территории, а Вооруженные силы Украины значительно улучшили свои позиции.

Свое мнение о том, действительно ли следующий год станет переломными в ситуации на Донбассе в эфире радиостанции «Голос Столицы» высказал военный эксперт Олег Стариков.

«Ничего не изменится. Все будет происходить, как и сейчас. До 2024 года, пока к власти в РФ не придет новый лидер. Никто не говорит, что будет он лучше или хуже. Но решение вопроса будет другое. И нынешняя власть Украины, и нынешняя власть Кремля находится на одних мировоззренческих позициях. Поэтому конфликт мы в том понимании, которое есть, мы не решим до того, пока не смениться и у нас, и наши элиты, и там элиты», – считает эксперт.

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