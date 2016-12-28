Учет детей-сирот, которые пересекают линию разграничения, необходимо совершенствовать, – эксперт. Главная

С начала боевых действий на востоке Украины Министерство социальной политики исключило из базы на усыновление почти 1800 детей. Об этом заявила руководитель Управления обеспечения деятельности Уполномоченного президента по правам ребенка Людмила Волынец, сообщает «Апостроф».

«Если, например, в Горловке, определенному количеству детей до войны дали такой статус, то, когда началась война, Минсоцполитики просто сняло его с учета, а то, что ребенок стал сиротой на востоке, а воспитывается во Львовской области, они об этом забыли, а такая возможность по закону есть. Когда мы начинали поднимать в обществе этот вопрос, Минсоцполитики вдруг «нашло» 1797 детей, и еще около 3,5 тысяч детей, я думаю, они «найдут», – сказала она.

Помимо этого, существует ряд трудностей, связанных с пересечением линии разграничения детей-сирот и лишенных родительского попечения, родившихся в «ДНР»/«ЛНР» после начала боевых действий. Как отметила Волынец, согласно правилам пересечения линии разграничения, таких детей разрешается провозить без документов. В то же время, существует угроза торговли детьми, так как отсутствуют гарантии их дальнейшей регистрации на подконтрольной украинскому правительству территории.

«Да, обратно этого ребенка без документов не выпустят, но ведь оттуда можно сколько угодно завозить детей без документов. Ни СБУ, ни ВСУ, которые следят за пропускным режимом в зоне АТО, не имеют системы сообщения органам по делам детей, что таких детей ввозят. Это очень серьезный риск для организации торговли детьми», – отметила Волынец.

Она также обратила внимание, что из-за риска лишиться работы персонал интернатов может предпринимать действия, направленные на то, чтобы дети не получали статус сирот или детей, лишенных родительской опеки.

Источник: Новости Донбасса

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