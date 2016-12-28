Выезд ребенка за границу: порядок оформления согласия родителей. Главная

Конституция Украины гарантирует каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, свободу передвижения, свободный выбор места проживания, право свободно покидать территорию Украины, за исключением ограничений, установленных законом. Об этом пишет «Восточное партнерство» со ссылкой на отдел коммуникаций Норвежского совета по делам беженцев.

Согласно ст. 313 Гражданского кодекса Украины лицо, достигшее 16 лет, имеет право на свободный самостоятельный выезд за пределы Украины. Лицо, не достигшее 16 лет, имеет право на выезд за пределы Украины только с согласия родителей (усыновителей), опекунов и в их сопровождении или в сопровождении лиц, уполномоченных ими.

Выезд из Украины граждан, не достигших 16-летнего возраста, в сопровождении лиц, уполномоченных обоими родителями, осуществляется по нотариально заверенному согласию обоих родителей с указанием государства следования и соответствующего промежутка времени пребывания в этом государстве. Выезд ребенка за границу в сопровождении одного из родителей осуществляется без нотариально заверенного согласия второго из родителей или по нотариально заверенному согласию второго из родителей.

Нотариально заверенное согласие второго родителя не требуется в случае предъявления документов или их нотариально заверенных копий, а именно:

свидетельства о смерти второго из родителей;

решения суда о лишении родительских прав второго из родителей;

решения суда о признании второго из родителей безвестно отсутствующим;

решения суда о признании второго из родителей недееспособным;

решения суда о предоставлении разрешения на выезд из Украины гражданину, не достигшему 16-летнего возраста, без согласия и сопровождения;

справки о рождении ребенка, выданной отделом регистрации актов гражданского состояния, с указанием оснований внесения сведений об отце в соответствии с частью первой статьи 135 Семейного кодекса Украины (во время выезда ребенка за границу в сопровождении одинокой матери).

Каким образом оформлять такое согласие?

Во-первых, согласие родителей (усыновителей), попечителей на выезд ребенка за границу следует оформлять в виде заявления. Во-вторых, подлинность подписи родителей (усыновителей), опекунов на таком заявлении должна быть нотариально засвидетельствована. Согласно ст. 78 Закона Украины «О нотариате» предусмотрено, что нотариусы, удостоверяющие подлинность подписи на документах, содержание которых не противоречит закону и которые не имеют характера соглашений и не содержат в себе сведений, порочащих честь и достоинство человека. Нотариусы, удостоверяющие подлинность подписи, не удостоверяют факты, изложенные в документе, а лишь подтверждают, что подпись сделана определенным лицом. Такое нотариальное действие можно совершить в любой государственной нотариальной конторе или обратиться к частному нотариусу. Заверение подписи на документах относится к полномочиям и консульских учреждений.

Статьей 37 Закона Украины «О нотариате» предусмотрено, что должностные лица органов местного самоуправления также свидетельствуют подлинность подписи на документах. Однако, указанные должностные лица не имеют права на оформление документов, предназначенных для использования за пределами государственной границы. На законодательном уровне закреплено, что при удостоверении нотариусом подлинности подписи на заявлении, последняя должна быть изложена на специальном бланке нотариальных документов.

Согласно подпункту 5.1.1. Временного порядка контроля за перемещением лиц, транспортных средств и грузов (товаров) через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей въезд на неподконтрольную территорию детей, не достигших 16-летнего возраста, осуществляется с соблюдением требований, предусмотренных для таких лиц Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденными постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 1995 года № 57.