В Донецкой области составили ТОП-рейтинг спортсменов и тренеров 2016 года (Фото). Новости

На Донетчине подвели спортивные итоги уходящего года. Управлением по вопросам физической культуры и спорта Донецкой областной военно-гражданской администрации по итогам 2016 года были определены лучшие спортсмены и тренеры региона. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОВГА.
Рейтинг составлялся по итогам выступления атлетов на официальных Всеукраинских и международных соревнованиях в 3 категориях:
- по олимпийским видам спорта,
- по неолимпийским видам спорта,
- по видам спорта среди спортсменов с инвалидностью.
Так, места в топ-десятке олимпийцев Донецкой области заняли:
- Игорь Радивилов (спортивная гимнастика),
- Алина Логвиненко (легкая атлетика),
- Артем Блошенко (дзюдо),
- Елена Гречихина (плавание синхронное),
- Алена Шевкопляс (тяжелая атлетика),
- Игорь Обухов (тяжелая атлетика),
- Мария Ремень (легкая атлетика),
- Елизавета Яхно (синхронное плавание),
- Руслан Дмитренко (легкая атлетика),
- Максим Кобец (тяжелая атлетика).
К числу лучших спортсменов по неолимпийским видам спорта вошли:
- Алексей Бычков (пауэрлифтинг),
- Алексей Рокочий (пауэрлифтинг),
- Евгения Веремеенко (радиоспорт),
- Александр Рубец (пауэрлифтинг),
- Сергей Штанько (радиоспорт),
- Антонина Марченко (пауэрлифтинг),
- Алексей Иванько (радиоспорт),
- Андрей Шевченко (пауэрлифтинг),
- Даниил Ковалев (пауэрлифтинг),
- Леон Белицкий (гиревой спорт).
Лучшими среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями были признаны:
- Егор Дементьев (велосипедный спорт),
- Александр Комаров (плавание),
- Дмитрий Залевский (плавание),
- Виктор Смирнов (плавание),
- Ирина Соцкая (плавание),
- Александр Мащенко (плавание),
- Дмитрий Ванзенко (плавание),
- Даниил Чуфаров (плавание),
- Юрий Романюк (пауэрлифтинг).
Игорь Радивилов
Алексей Бычков
Алексей Иванько
Егор Дементьев
Казначеева Светлана, тренер
Гребенникова Ирина, тренер
Фото управления по вопросам физической культуры и спорта ДонОВГА
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