В Донецкой области составили ТОП-рейтинг спортсменов и тренеров 2016 года (Фото). Новости

На Донетчине подвели спортивные итоги уходящего года. Управлением по вопросам физической культуры и спорта Донецкой областной военно-гражданской администрации по итогам 2016 года были определены лучшие спортсмены и тренеры региона. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОВГА.

Рейтинг составлялся по итогам выступления атлетов на официальных Всеукраинских и международных соревнованиях в 3 категориях:

по олимпийским видам спорта,

по неолимпийским видам спорта,

по видам спорта среди спортсменов с инвалидностью.

Так, места в топ-десятке олимпийцев Донецкой области заняли:

Игорь Радивилов (спортивная гимнастика), Алина Логвиненко (легкая атлетика), Артем Блошенко (дзюдо), Елена Гречихина (плавание синхронное), Алена Шевкопляс (тяжелая атлетика), Игорь Обухов (тяжелая атлетика), Мария Ремень (легкая атлетика), Елизавета Яхно (синхронное плавание), Руслан Дмитренко (легкая атлетика), Максим Кобец (тяжелая атлетика).

К числу лучших спортсменов по неолимпийским видам спорта вошли:

Алексей Бычков (пауэрлифтинг), Алексей Рокочий (пауэрлифтинг), Евгения Веремеенко (радиоспорт), Александр Рубец (пауэрлифтинг), Сергей Штанько (радиоспорт), Антонина Марченко (пауэрлифтинг), Алексей Иванько (радиоспорт), Андрей Шевченко (пауэрлифтинг), Даниил Ковалев (пауэрлифтинг), Леон Белицкий (гиревой спорт).

Лучшими среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями были признаны:

Егор Дементьев (велосипедный спорт),

Александр Комаров (плавание),

Дмитрий Залевский (плавание),

Виктор Смирнов (плавание),

Ирина Соцкая (плавание),

Александр Мащенко (плавание),

Дмитрий Ванзенко (плавание),

Даниил Чуфаров (плавание),

Юрий Романюк (пауэрлифтинг).

Игорь Радивилов

Алексей Бычков

Алексей Иванько

Егор Дементьев

Казначеева Светлана, тренер

Гребенникова Ирина, тренер

Фото управления по вопросам физической культуры и спорта ДонОВГА