Руководитель СБУ рассказал о плюсах и минусах введения военного положения на Донбассе. Главная

Руководитель СБУ рассказал о плюсах и минусах введения военного положения на Донбассе

28.12.16 12:51 112.ua Новости 8

Руководитель СБУ рассказал о плюсах и минусах введения военного положения на Донбассе

Руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак считает, что введение военного положения на востоке Украины помогло бы решить множество проблем, однако это отбросило бы Украину назад в евроатлантических стремлениях. Такую точку зрения он выразил в интервью телеканалу «112 Украина».

«С одной стороны, мы видим, что на востоке Украины идет война, которая называется де-юре АТО, но война, потому что даже сейчас, не соблюдая минских договоренностей, работает тяжелая артиллерия, и гибнут люди. А де-факто украинское общество, украинский политикум, политическое руководство позволяет проводить многотысячные митинги. Люди имеют право на протест. Представляете, насколько бы нам было проще справиться с проблемами на Востоке нашего государства, если бы ввести режим чрезвычайного положения, военного положения. Но в этом случае мы бы сделали не один десяток шагов назад в наших евроатлантических стремлениях, поскольку это автоматически предполагает введение цензуры, запрет собраний, перевыборов и многое другое. Поэтому это – самый большой вызов. А Россия действует не только в зоне АТО, а и по всей территории Украины», – рассказал глава СБУ.

Фото: REUTERS

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