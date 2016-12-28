В МИД РФ намекнули на обострение ситуации на Донбассе, если Киев решится на блокаду. Главная

В Министерстве иностранных дел России заявили, что экономическая блокада на Донбассе спровоцирует новый виток эскалации конфликта. Об этом, как пишет «Сегодня.ua», говорится в заявлении МИД РФ.
«Призываем Киев не допустить этой авантюры, способной привести к обострению и без того сложной ситуации», – говорится в заявлении.
Как сообщалось, 26 декабря ветераны военной операции на востоке Украины и волонтеры заявили о начале экономической блокады «ДНР» и «ЛНР». В частности, они сообщили, что запустили мобильные группы и начали формирование блокпостов для блокирования работы нелегальных торговых маршрутов с неподконтрольной частью Донбасса.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что решение группы добровольцев о блокировании неподконтрольных властям Украины территорий Донецкой и Луганской областей находится исключительно в компетенции Президента Украины – верховного главнокомандующего Петра Порошенко.
«Будет принято решение блокировать – значит, будем блокировать. Не будет принято такое решение верховным главнокомандующим – значит, этого делать никто не будет», – сказал он.
Фото: AFP
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