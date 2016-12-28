В Мариуполе в 2017 году откроют второй Центр предоставления админуслуг. Новости

В планах мэрии Мариуполя в 2017 году открытие второго Центра предоставления административных услуг (ЦПАУ) с более широкими полномочиями, который откроют в Левобережном районе города. Об этом в ходе итоговой пресс-конференции за 2016 год сообщил Мариупольский городской голова Вадим Бойченко.

По словам мэра, фронт-офисы власти в скором времени будут выглядеть так же, как ЦПАУ. То есть сотрудники этих офисов будут вести себя так же вежливо, как и в центре предоставления услуг.

Новый ЦПАУ будет предоставлять услуги по оказанию социальной помощи и обеспечивать пенсионное обслуживание.

В ходе заседания исполкома городского совета стало известно, что ЦПАУ будет располагаться в здании бывшего кинотеатра «Союз».

Кроме того, мэр Мариуполя сообщил, что 15 автобусов «МАЗ», купленных за средства городского бюджета, наконец-то прибыли в город. После Нового года они торжественно выйдут на городские маршруты.

Источник «Сайт города Мариуполя»

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