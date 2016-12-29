В «ЛНР» с 1 января тарифы на свет останутся прежними. Но до августа . Главная

Тарифы на электроэнергию в Луганске и «ЛНР» останутся неизменными до конца июля 2017 года.

«С целью обеспечения стабильной работы энергетической отрасли, Совет министров внес изменения в постановление "Об утверждении тарифов на электрическую энергию ООО Торговый дом «Нефтепродукт»", которым продлил срок действующих тарифов на электрическую энергию на период с 1 января 2017 года по 31 июля 2017 года», – сообщила и. о. «министра Совета министров ЛНР» Наталья Хоршева.

Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.

Согласно сообщению, до 31 июля 2017 года за потребленный объем электроэнергии в месяц жители будут платить по тарифу:

до 100 кВт – 0,732 руб. (0,324 грн по курсу «государственного банка ЛНР»);

от 100 кВт и до 600 кВт – 1,26 руб. (0,558 грн);

свыше 600 кВт – 2,81 руб. (1,244 грн).

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