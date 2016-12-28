Как удалить заявку на сайте пропусков в зону АТО. Комментарий юриста . Новости

На горячую линию БФ «Горение» часто обращаются с вопросом об удалении заявок на сайте пропусков. Юристы организации разъяснили, как это делать.

Удалять заявки на сайте необходимо если:

Заявка была подана с ошибками;

В личном кабинете оформлено больше 5 заявок (согласно Временному порядку, в одном кабинете разрешается оформить до 5 заявок);

Потерян логин, пароль или электронная почта, использованные при регистрации на сайте;

Истек срок действия пропуск (при условии, что он не был своевременно продлен).

Наиболее частые ошибки:

Заявка подана с ошибками в личных данных (ошибка в ФИО, неправильная дата рождения, ошибка в серии или номере паспорта);

Заявка оформлена на русском языке (все заявки должны подаваться только на украинском языке, об этом говорится во Временном порядке).

Чтобы удалить заявку на сайте, необходимо:

Подготовить письменное заявление в адрес одной из координационных групп. Можно выбрать любую координационную группу, так как доступ к реестру пропусков есть у каждой из них. В заявлении необходимо попросить удалить заявку и указать ее номер, а также причину удаления.

Прикрепить к заявлению документы, подтверждающие вашу личность, ‒ копию паспорта, идентификационного номера и справки переселенца (если она есть).

Заявление необходимо отправить письмом с уведомлением через Укрпочту. Если есть возможность, заявление можно доставить лично в координационную группу. Письма, отправленные в электронном виде, координационные группы не принимают.

Весь процесс удаления данных занимает порядка 2-3 недель. Координационная группа не сообщает об удалении заявок, поэтому будет необходимо проверять статус заявок самостоятельно, заходя в личный кабинет. После удаления можно оформить новую заявку.

Публикация подготовлена Гуманитарным штабом «Поможем» на основе материалов БФ «Горение».

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