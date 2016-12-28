Бизнес Донетчины в 2016 году активнее, чем в 2015 оплачивает пользование природными ресурсами. Новости

За использование природных ресурсов предприятия Донетчины заплатили 475 млн грн. Именно такую сумму рентных платежей за использование воды, недр и лесов субъекты хозяйствования перечислили в сводный бюджет страны за 11 месяцев 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы в Донецкой области.

Стоит отметить, что 73% от общей суммы поступлений составляет плата за пользование недрами связанна со спецификой региона, а именно с угольно-добывающей отраслью. Так, с начала года в государственную казну поступило почти 257 млн грн рентной платы за пользование недрами, местный бюджет получил более 88 млн грн указанного показателя.

Второе место – 26% – занимает рентная плата за специальное использование воды. За период январь-ноябрь 2016 предприятия Донетчины оплатили более 124 млн грн, что вдвое превышает поступления соответствующего периода 2015 года.

Меньше рентной платы поступило в местный бюджет области за специальное использование лесных ресурсов – 3,7 млн грн, что на 45% больше, чем в прошлом году.

В ведомстве отмечают, часть рентных платежей, которая поступает в местную казну, имеет большое значение в финансировании потребностей местных громад и реализации программ, направленных на восстановление природных ресурсов.

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