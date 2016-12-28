В Славянске зафиксировали случай смертельной менингококковой инфекции. Передается воздушным путем. Новости

В Славянске (Донецкая обл.) медиками был зафиксирован случай заболевания смертельно опасной болезнью – менингококковой инфекцией. Сейчас ситуация под контролем врачей.

«Проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия в семье заболевшего», – отметила главный специалист эпидемиологического отдела городской санитарно-эпидемиологической станции Славянска Галина Шишова.

Медики отмечают, что менингококковая инфекция – это острое инфекционное заболевание, которое передается только воздушно-капельным путем. Менингококк наиболее активизируется во время эпидемии гриппа, начальные клинические проявления заболевания напоминают простуду или грипп. Инкубационный период – от 1 до 10 дней (в среднем – 4 дня).

Эта инфекция опасна для людей любого возраста, но чаще болеют дети до 5 лет. Ранние симптомы болезни похожи на симптомы простудных заболеваний: высокая температура, головная боль, озноб, тошнота, а также багрово-красная геморрагическая сыпь.

Важно помнить, что при появлении первых признаков заболевания необходимо немедленно обратиться к лечащему врачу для оказания квалифицированной помощи. Только своевременно начатое лечение позволит привести к благоприятному исходу заболевания.

Источник: Деловой Славянск

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