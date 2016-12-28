В Славянке город «зачистили» от нелегального игорного бизнеса. Но борьба продолжается (Фото). Новости

В Славянске (Донецкая обл.) после серии обысков правоохранители прекратили деятельность всех 11 незаконных «игровых» клубов, действующих на территории города. Об этом сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

За 3 недели полицейские Славянска выполнили поставленную задачу по «зачистке» игорного бизнеса: было проведено 9 обысков, в результате которых изъято 58 единиц игрового оборудования, 76 комплектов компьютерной мебели, флешки, роутеры, видеорегистраторы и маршрутизаторы, а также денежные средства в сумме около 6,5 тыс. грн.

Еще два игровых заведения прекратили свою деятельность самостоятельно – их администрация сделала правильные выводы после профилактической работы, проводимой полицией.

Все нелегальные заведения были замаскированы под компьютерные клубы, которые якобы предоставляли доступ к Интернету.

Также были проверены два пункта реализации «Национальной лотереи», которые расположены в Славянске по улицам Центральной и Комяхова. Установлено, что оба работают легально – у них есть вся необходимая документация.

В воскресенье, 25 декабря, начальник Славянского отдела полиции Сергей Алешин лично проверил все адреса, по которым ранее располагались «игорки» – в микрорайонах Артема и Химик, в центре города и районе железнодорожного вокзала. Все они оказались закрыты.

«Еще раз хочу поблагодарить представителей городских СМИ и общественность, которые вместе не только предоставляли информацию о работе нелегальных игорных заведений, но и вместе с нами участвовали в обыскиваемым мероприятиях, так закончилась всеукраинская спецоперация, но в Славянске борьба с этим подпольным бизнесом продолжаться», – отметил Алешин.

Полиция обращается ко всем жителям города и района с просьбой сообщать о случаях открытия очередных игровых заведений по телефону «102» и + 38 (06262) 3 44 07, или обращаться по адресу город Славянск, улица Университетская, 30.

Напомним, с 11 декабря в Донецкой области стартовала масштабная «зачистка» подпольных игорных заведений. До 1 января 2017 года планируется полностью ликвидировать данный вид незаконной деятельности.

Фото пресс-службы Славянского отдела полиции Донецкой области

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