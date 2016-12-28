На новогодние праздники на КПВВ на Донбассе будет увеличено количество персонала, – Геращенко. Новости

На новогодние и рождественские праздники на всех КПВВ на Донбассе будет увеличено количество персонала, чтобы разгрузить очереди и максимально способствовать гражданам проходить эти блок-посты. Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ирина Геращенко в Facebook.

«В наиболее нагруженных КПВВ в Новотроицком, Марьинке и Майорске будут увеличены смены. Увеличат количество представителей все службы: и пограничники, и фискалы, и СБУ – пишет Геращенко.

По ее словам, такую важную информацию сегодня она получила от руководства Государственной погранслужбы.

«Работа гуманитарной группы в Минске – это не только вопрос заложников, а десятки других тяжелых, хлопотных, важных для людей по обе стороны линии соприкосновения проблем. Одна из самых актуальных – работа КПВВ. Благодаря сотрудничеству украинских представителей гуманитарной группы из СБУ, руководства АТО и других силовых структур нам удалось найти компромисс и увеличить разрешение на перевозку личного багажа физическими лицами до 75 кг. И вот сегодня я получила важную положительную новость: на днях было проведено специальное межведомственное совещание с участием МВД, Госпогранслужбы, СБУ, фискалов, МО, на котором все эти ведомства договорились об увеличении численности персонала на праздники. Это важно в первую очередь для простых граждан», – добавила Геращенко.

Фото: Ирина Геращенко, Facebook

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