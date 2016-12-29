В 2016 году спасатели обезвредили 77,6 тыс. боеприпасов, в том числе 532 авиационных бомбы (Фото). Новости

С начала года пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины изъяли и обезвредили более 77 тыс. взрывоопасных предметов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Донецкой области.

Пиротехнические подразделения ГСЧС ежедневно проводят работы по обследованию территории страны, выявлению, изъятию и обезвреживанию взрывоопасных предметов времен прошлых войн. Достаточно часто устаревшие боеприпасы находят и граждане на приусадебных участках, в полях, лесах и парках, вблизи водоемов, а также в зданиях и подвалах, на территории бывших полигонов.

Всего с начала года пиротехнические подразделения ГСЧС осуществили уже 10,106 тыс. выездов, в ходе которых изъяли и обезвредили 77,564 тыс. боеприпасов, в том числе 532 авиационных бомбы.

Так, 23 декабря в Ровенской области обезвредили гранату Ф-1 времен Второй мировой войны, которую в этот день во время обхода территории случайно нашла заместитель директора профессионального лицея. Боеприпас находился в боевом состоянии и представлял реальную угрозу для жизни граждан.

25 декабря пиротехники ГСЧС в Черкасской области обезвредили 500-килограммовую авиационную немецкую бомбу, которая была обнаружена в селе Иваньков Каневского района. Во время предварительного обследования специалисты ГСЧС предположили, что это 250-килограммовая авиабомба времен Второй мировой войны. Однако, во время ее откапывания классификацию взрывоопасного предмета изменили. Найденный на окраине села авиационный снаряд оказался немецкой огромной авиабомбой SD-500 с зоной поражения до 1500 метров. Это уже третья 500-килограммовая авиабомба, уничтоженая за последние 10 лет в Черкасской области.

Отмечается, что продолжаются работы по разминированию освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей. В частности, на Луганщине, в течение 27 декабря пиротехниками было обследовано 5,69 га территории в Попаснянском, Старобельском и Новоайдарском районах, где обнаружены и изъяты 4 боеприпаса.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в очередной раз обращается к гражданам: при обнаружении взрывоопасных предметов ни в коем случае не прикасаться к ним и сразу же звонить по номеру 101 или 102.

При обнаружении подозрительного предмета категорически запрещается:

передвигать его;

заливать жидкостями;

засыпать грунтом или чем-то его накрывать;

самостоятельно обезвреживать находку;

осуществлять на подозрительный предмет звуковое, световое, тепловое или механическое воздействие.

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