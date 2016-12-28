Изменения в работе РАГС. Что нужно знать о регистрации брака и его расторжении переселенцу. Главная

Изменения в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния утверждены приказом Министерства юстиции Украины от 02 декабря 2016 года № 3447/5, который вступил в силу 16 декабря. Юристы Всеукраинского благотворительного фонда «Горение» рассказывают о том, что изменилось для переселенцев в сфере регистрации брака и его расторжения.

Первое и главное: отныне граждане, которые проживают на временно неподконтрольной территории Украины или переселились из нее, могут получить все виды услуг государственной регистрации в отделении РАГС по месту обращения. То есть, не по месту жительства или нахождения суда, в который обратился заявитель, а в любом РАГС.

Изменения в регистрации брака

Теперь пометка о браке не проставляется в паспорте. Вместо этого каждому из расписавшихся выдается свидетельство о браке.

Изменения в регистрации расторжения брака

Если актовая запись о браке сохранилась на временно неподконтрольной территории Донецкой или Луганской областей, решение суда о расторжении брака направляется в отделы РАГС соответствующих управлений юстиции в Донецкой и Луганской областях. В случае хранения такой актовой записи на территории Крыма - в РАГС управления юстиции в Херсонской области.

Если вы заявляете, что в актовой записи о браке отметки о расторжении брака, совершенном в судебном порядке, нет, отдел РАГС проверяет наличие в актовой записи о браке сведений о расторжении брака. Если отметки действительно нет – её проставят после того, как получат ответ отдела РАГС по месту хранения актовой записи о браке.

Если актовая запись о браке хранится в отделе РАГС по месту обращения заявителя, отдел проставляет в ней отметку о расторжении брака. В ином случае - направляет решение суда о расторжении брака в отдел РАГС по месту хранения актовой записи о браке.

Вы также можете обратиться в любой РАГС, чтобы вам подтвердили наличие отметки о расторжении брака. В таком случае вам предоставят выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния.