В январе Штаб Ахметова доставит помощь в 94 села Донецкой области. График выездов. Главная

В январе 94 села и поселка Донецкой области получат гуманитарную помощь от Штаба Рината Ахметова. Продуктовые наборы доставят мобильные бригады выдачи. Об этом сообщает пресс-служба Гуманитарного штаба «Поможем».
«Первый выезд мобильных волонтеров запланирован на 10 января. В течение трех недель они выдадут более 16 тысяч продуктовых наборов. В "серой зоне" помощь, в частности, доставят в Пески, Опытное, Водяное, Гранитное и Пищевик. На неподконтрольной территории продуктовые наборы будут выдаваться в населенных пунктах Амвросиевского района. Это будет уже пятый выезд мобильных волонтеров в этот район», ‒ рассказывает Наталья Барышпольская, руководитель направления «Гуманитарная помощь» Штаба Рината Ахметова.
Проект мобильных бригад Гуманитарного штаба был запущен в мае 2015 года. Мобильная доставка продуктов позволяет оказать помощь людям в «серой зоне», а также в отдаленных селах на неподконтрольной территории, где нет возможности открыть стационарный пункт выдачи.
По состоянию на 28 декабря 2016 года, мобильные бригады Штаба Рината Ахметова выдали более 263 тысяч продуктовых наборов.
Далее публикуем графики выездов мобильных бригад в январе 2017 года. Также подробную информацию о выдаче помощи можно узнать на горячей линии Гуманитарного штаба 0800 509 001.
График работы мобильных бригад в январе 2017 года в «серой зоне»:
|
Дата приезда
|
Район или город районного значения
|
Сателлит, село, поселок, для которых осуществляется выдача
|
Адрес выдачи
|
10.01.2017
|
Ясиноватский р-н
|
Нетайлово
|
Нетайлово, Безкоровайная, 2
Северный, Центральная, 30
|
13.01.2017
|
Волновахский р-н
|
Бугас
Польное
|
Бугас, Центральная (бывшая Советская), 35
|
17.01.2017
|
Волновахский р-н
|
Гранитное
|
Гранитное, Б. Хмельницкого, 42
|
20.01.2017
|
Ясиноватский р-н
|
Очеретино
|
Очеретино, Первомайская, 12
Керамик, Пролетарская, 20
|
24.01.2017
|
Волновахский р-н
|
Мирное
|
Мирное, Центральная, 6
|
27.01.2017
|
Волновахский р-н
|
Новоселовка
|
Новоселовка, Каштановая, 3
|
31.07.2017
|
Бахмутский р-н
|
Клиновое
|
Клиновое, Козаченко, 1
График работы мобильных бригад в январе 2017 года в городах, где много переселенцев:
|
Дата приезда
|
Район или город районного значения
|
Сателлит, село, поселок, для которых осуществляется выдача
|
Адрес выдачи
|
10.01.2016
|
Мирноград
|
Мирноград
|
Мирноград, Ватутина, 20
|
14.01.2016
|
Волновахский район
|
Талаковка
|
Талаковка, Соборная, 229
|
16.01.2017
|
Волновахский р-н
|
Староигнатьевка
|
Староигнатьевка, Школьная, 52
|
19.01.2017
|
Бахмутский р-н
|
Луганское
|
Луганское, Артема, 7
|
23.01.2017
|
Волновахский район
|
Чермалык
|
Чермалык, Мира, 38
|
26.01.2016
|
Бахмутский р-н
|
Новолуганское
|
Новолуганское, Первомайская, 38
|
30.01.2017
|
Марьинский р-н
|
Карловка
|
Карловка, Степная (Ориентир ‒ здание ребцентра)
График работы мобильных бригад в январе 2017 года в селах на неподконтрольной территории:
|
Дата приезда
|
Район или город районного значения
|
Сателлит, село, поселок, для которых осуществляется выдача
|
Адрес выдачи
|
10.01.2017
|
Амвросиевский р-н
|
Елизавето-Николаевка
|
Елизавето-Николаевка, Садовая, 18
|
11.01.2017
|
Амвросиевский р-н
|
Кутейниково
|
Кутейниково, Школьная, 16
|
12.01.2017
|
Амвросиевский р-н
|
Степано-Крынка
|
Степано-Крынка, улица Советская
|
13.01.2017
|
Амвросиевский р-н
|
Артемовка
|
Артемовка, Шевченко, 60-а
|
16.01.2017
|
Амвросиевский р-н
|
Белояровка
Житенко
Нижнекрынское
Сергеево-Крынка
|
Белояровка, Мичурина 42-а
|
17.01.2017
|
Амвросиевский р-н
|
Войковский
Обрезное
|
Войковский, Артема, 61
|
18.01.2017
|
Амвросиевский р-н
|
Металлист
|
Металлист, Ленина, 7
|
19.01.2017
|
Амвросиевский р-н
|
Многополье
|
Многополье, Школьная, 4
|
23.01.2017
|
Амвросиевский р-н
|
Новоивановка
|
Новоивановка, Советская, 5-а
|
24.01.2017
|
Амвросиевский р-н
|
Новоивановка
|
Ульяновское, Ленина, 78
|
25-26.01.2017
|
Амвросиевский р-н
|
Новоамвросиевка
|
Новоамвросиевка, Мира, 5-а
|
30.01.2017
|
Амвросиевский р-н
|
Василевка
|
Васильевка, Школьная, 26
|
31.01.2017
|
Амвросиевский р-н
|
Лисичье
|
Лисичье, Московская, 82
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