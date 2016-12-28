В январе Штаб Ахметова доставит помощь в 94 села Донецкой области. График выездов. Главная

В январе 94 села и поселка Донецкой области получат гуманитарную помощь от Штаба Рината Ахметова. Продуктовые наборы доставят мобильные бригады выдачи. Об этом сообщает пресс-служба Гуманитарного штаба «Поможем».

«Первый выезд мобильных волонтеров запланирован на 10 января. В течение трех недель они выдадут более 16 тысяч продуктовых наборов. В "серой зоне" помощь, в частности, доставят в Пески, Опытное, Водяное, Гранитное и Пищевик. На неподконтрольной территории продуктовые наборы будут выдаваться в населенных пунктах Амвросиевского района. Это будет уже пятый выезд мобильных волонтеров в этот район», ‒ рассказывает Наталья Барышпольская, руководитель направления «Гуманитарная помощь» Штаба Рината Ахметова.

Проект мобильных бригад Гуманитарного штаба был запущен в мае 2015 года. Мобильная доставка продуктов позволяет оказать помощь людям в «серой зоне», а также в отдаленных селах на неподконтрольной территории, где нет возможности открыть стационарный пункт выдачи.

По состоянию на 28 декабря 2016 года, мобильные бригады Штаба Рината Ахметова выдали более 263 тысяч продуктовых наборов.

Далее публикуем графики выездов мобильных бригад в январе 2017 года. Также подробную информацию о выдаче помощи можно узнать на горячей линии Гуманитарного штаба 0800 509 001.

График работы мобильных бригад в январе 2017 года в «серой зоне»:

Дата приезда Район или город районного значения Сателлит, село, поселок, для которых осуществляется выдача Адрес выдачи 10.01.2017 Ясиноватский р-н Нетайлово

Невельское

Северный

Пески

Опытное

Водяное Нетайлово, Безкоровайная, 2

Невельское, Центральная Северный, Центральная, 30

Пески, Олимпийская и Степная

Опытное, Научная, 21, и Дружбы

Водяное, Юбилейная, 21 13.01.2017 Волновахский р-н Бугас

Лесное Польное

Южно-Донбасская

Бугас, Центральная (бывшая Советская), 35

Лесное, Мира, 7

Польное, Садовая, 1

Станция Южно-Донбасская, 1 17.01.2017 Волновахский р-н Гранитное Гранитное, Б. Хмельницкого, 42 20.01.2017 Ясиноватский р-н Очеретино

Керамик Очеретино, Первомайская, 12 Керамик, Пролетарская, 20 24.01.2017 Волновахский р-н Мирное

Пищевик

Черненко

Павлополь Мирное, Центральная, 6

Пищевик, Армейская, 1

Черненко, Дачная, 14

Павлополь, Сивухина, 77 27.01.2017 Волновахский р-н Новоселовка

Запорожское

Вторая Степановка

Маловодное

Каменка Новоселовка, Каштановая, 3

Степановка, Яблочная, 1

Каменка, Центральная, 1-А 31.07.2017 Бахмутский р-н Клиновое

Возрождение

Медная Руда

Парасковеевка

Новая Каменка

Вершина

Веселая Долина Клиновое, Козаченко, 1

Возрождение, Клубная, 29

Парасковеевка, Светлая, 3

График работы мобильных бригад в январе 2017 года в городах, где много переселенцев:

Дата приезда Район или город районного значения Сателлит, село, поселок, для которых осуществляется выдача Адрес выдачи 10.01.2016 Мирноград Мирноград Мирноград, Ватутина, 20 14.01.2016 Волновахский район Талаковка

Гнутово Талаковка, Соборная, 229

Гнутово, Центральная, 25 16.01.2017 Волновахский р-н Староигнатьевка

Водяное

Кириловка

Приовражное Староигнатьевка, Школьная, 52

Водяное, Центральна, 3-а

Кириловка, Мира, 1

Приовражное, Вишневая, 7 19.01.2017 Бахмутский р-н Луганское Луганское, Артема, 7 23.01.2017 Волновахский район Чермалык

Орловское

Федоровка Чермалык, Мира, 38

Орловское, Центральная, 31

Федоровка, Центральная, 1 26.01.2016 Бахмутский р-н Новолуганское Новолуганское, Первомайская, 38 30.01.2017 Марьинский р-н Карловка

Галициновка

Первомайское Карловка, Степная (Ориентир ‒ здание ребцентра)

Первомайское, Парковая, 6

Галициновка, Середы, 1-а

График работы мобильных бригад в январе 2017 года в селах на неподконтрольной территории: