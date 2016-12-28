В январе Штаб Ахметова доставит помощь в 94 села Донецкой области. График выездов. Главная

В январе Штаб Ахметова доставит помощь в 94 села Донецкой области. График выездов

28.12.16 14:11 dnews.dn.ua Новости 8

В январе Штаб Ахметова доставит помощь в 94 села Донецкой области. График выездов

В январе 94 села и поселка Донецкой области получат гуманитарную помощь от Штаба Рината Ахметова. Продуктовые наборы доставят мобильные бригады выдачи. Об этом сообщает пресс-служба Гуманитарного штаба «Поможем».

«Первый выезд мобильных волонтеров запланирован на 10 января. В течение трех недель они выдадут более 16 тысяч продуктовых наборов. В "серой зоне" помощь, в частности, доставят в Пески, Опытное, Водяное, Гранитное и Пищевик. На неподконтрольной территории продуктовые наборы будут выдаваться в населенных пунктах Амвросиевского района. Это будет уже пятый выезд мобильных волонтеров в этот район», ‒ рассказывает Наталья Барышпольская, руководитель направления «Гуманитарная помощь» Штаба Рината Ахметова.   

Проект мобильных бригад Гуманитарного штаба был запущен в мае 2015 года. Мобильная доставка продуктов позволяет оказать помощь людям в «серой зоне», а также в отдаленных селах на неподконтрольной территории, где нет возможности открыть стационарный пункт выдачи.

По состоянию на 28 декабря 2016 года, мобильные бригады Штаба Рината Ахметова выдали более 263 тысяч продуктовых наборов.

Далее публикуем графики выездов мобильных бригад в январе 2017 года. Также подробную информацию о выдаче помощи можно узнать на горячей линии Гуманитарного штаба 0800 509 001.

График работы мобильных бригад в январе 2017 года в «серой зоне»:

Дата приезда

Район или город районного значения

Сателлит, село, поселок, для которых осуществляется выдача

Адрес выдачи

10.01.2017

Ясиноватский р-н

Нетайлово
Невельское
Северный
Пески
Опытное
Водяное

Нетайлово, Безкоровайная, 2
Невельское, Центральная

Северный, Центральная, 30
Пески, Олимпийская и Степная
Опытное, Научная, 21, и Дружбы
Водяное, Юбилейная, 21

13.01.2017

Волновахский р-н

Бугас
Лесное

Польное
Южно-Донбасская
 

Бугас, Центральная (бывшая Советская), 35
Лесное, Мира, 7
Польное, Садовая, 1
Станция Южно-Донбасская, 1

17.01.2017

Волновахский р-н

Гранитное

Гранитное, Б. Хмельницкого, 42

20.01.2017

Ясиноватский р-н

Очеретино
Керамик

Очеретино, Первомайская, 12 

Керамик,  Пролетарская, 20

24.01.2017

Волновахский р-н

Мирное
Пищевик
Черненко
Павлополь

Мирное, Центральная, 6
Пищевик, Армейская, 1
Черненко, Дачная, 14
Павлополь, Сивухина, 77

27.01.2017

Волновахский р-н

Новоселовка
Запорожское
Вторая Степановка
Маловодное
Каменка

Новоселовка, Каштановая, 3
Степановка, Яблочная, 1
Каменка, Центральная, 1-А

31.07.2017

Бахмутский р-н

Клиновое
Возрождение
Медная Руда 
Парасковеевка
Новая Каменка
Вершина
Веселая Долина

Клиновое, Козаченко, 1
Возрождение, Клубная, 29
Парасковеевка, Светлая, 3

График работы мобильных бригад в январе 2017 года в городах, где много переселенцев:

Дата приезда

Район или город районного значения

Сателлит, село, поселок, для которых осуществляется выдача

Адрес выдачи

10.01.2016

Мирноград

Мирноград

Мирноград, Ватутина, 20

14.01.2016

Волновахский район

Талаковка
Гнутово

Талаковка, Соборная, 229
Гнутово, Центральная, 25

16.01.2017

Волновахский р-н

Староигнатьевка
Водяное
Кириловка
Приовражное

Староигнатьевка, Школьная, 52
Водяное, Центральна, 3-а
Кириловка, Мира, 1
Приовражное, Вишневая, 7

19.01.2017

Бахмутский р-н

Луганское

Луганское, Артема, 7                           

23.01.2017

Волновахский район

Чермалык
Орловское
Федоровка

Чермалык, Мира, 38
Орловское, Центральная, 31
Федоровка, Центральная, 1

26.01.2016

Бахмутский р-н

Новолуганское

Новолуганское, Первомайская, 38

30.01.2017

Марьинский р-н

Карловка
Галициновка
Первомайское

Карловка, Степная (Ориентир ‒ здание ребцентра)
Первомайское,  Парковая, 6
Галициновка, Середы, 1-а 

График работы мобильных бригад в январе 2017 года в селах на неподконтрольной территории: 

Дата приезда

Район или город районного значения

Сателлит, село, поселок, для которых осуществляется выдача

Адрес выдачи

10.01.2017

Амвросиевский р-н

Елизавето-Николаевка
Трепельное

Елизавето-Николаевка, Садовая, 18

11.01.2017

Амвросиевский р-н

Кутейниково

Кутейниково, Школьная, 16

12.01.2017

Амвросиевский р-н

Степано-Крынка
Покровка
Русско-Орловка

Степано-Крынка, улица Советская

13.01.2017

Амвросиевский р-н

Артемовка
Карпово-Надеждинка
Красный Луч
Кринички
Овощное
Рубашкино

Артемовка, Шевченко, 60-а

16.01.2017

Амвросиевский р-н

Белояровка

Житенко

Нижнекрынское

Сергеево-Крынка

Белояровка, Мичурина 42-а

17.01.2017

Амвросиевский р-н

Войковский

Обрезное

Войковский, Артема, 61

18.01.2017

Амвросиевский р-н

Металлист
Бондаревское

Металлист, Ленина, 7

19.01.2017

Амвросиевский р-н

Многополье
Агрономичное
Григоровка
Полтавское
Червоносельское
Володарского
Грабское
Кобзари
Придорожное

Многополье, Школьная, 4

23.01.2017

Амвросиевский р-н

Новоивановка
Киселевка
Ленинское
Новоеланчик
Ольгинское
Павловское
Ульяновское

Новоивановка, Советская, 5-а

24.01.2017

Амвросиевский р-н

Новоивановка
Киселевка
Ленинское
Новоеланчик
Ольгинское
Павловское
Ульяновское

Ульяновское, Ленина, 78

25-26.01.2017

Амвросиевский р-н

Новоамвросиевка

Новоамвросиевка, Мира, 5-а

30.01.2017

Амвросиевский р-н

Василевка
Мокроеланчик
Петропавловка

Васильевка, Школьная, 26                       

31.01.2017

Амвросиевский р-н

Лисичье
Квашино
Харьковский

Лисичье, Московская, 82

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