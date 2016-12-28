ПриватБанк обещает не повышать комиссию за оплату коммуналки. Новости

С 1 января 2017 года ПриватБанк будет без дополнительных комиссий принимать платежи у тех, кто не имеет счета в банке. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Государственный ПриватБанк остается единственным системным украинским банком, у которого тарифы на проведение коммунальных платежей и другие услуги физлицам доступны всем категориям населения и существенно ниже среднего показателя рынка. Как сообщили в банке, в ближайшее время правление банка не планирует пересматривать стоимость платежей, чтобы обеспечить возможность пользоваться современными услугами банка максимальному числу украинцев, в том числе и социально незащищенным слоям населения.

«Благодаря нашим передовым технологиям, широкой сети терминалов самообслуживания, удобному электронному банку себестоимость транзакции у ПриватБанка ниже, чем у других банков. Мы можем себе позволить работать эффективно, не повышая тарифов на платежи, многие из которых всегда были в первую очередь «социальными», – отметил руководитель розничного бизнеса ПриватБанка Алексей Шабан.

Также ПриватБанк сохраняет нулевые тарифы на коммунальные платежи для владельцев пенсионных карт. Без комиссий принимаются и платежи в адрес поставщиков коммунальных услуг, имеющих прямые договоры с банком. Кроме того, с 1 января 2017 года ПриватБанк будет без дополнительных комиссий принимать платежи от тех, у кого нет счета или пластиковой карты банка.

По информации ПриватБанка, сегодня при оплате коммунальных платежей в кассах банка тарифы на такой платеж составляют от 1% от суммы (за воду, электроэнергию и тепло) до 3 грн (за газ и другие коммунальные услуги). При оплате коммуналки в терминале самообслуживания тариф банка составит 2 грн на все виды платежей, а в Приват24 на коммунальные платежи действует единый тариф в размере 1 грн.

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