В Покровске в Новогоднюю ночь обещают грандиозное шоу и праздничный фейерверк. Главная

В Покровске (до переименования Красноармейск Донецкой обл.) городские власти 31 декабря приглашают жителей и гостей города отпраздновать Новый год грандиозно и незабываемо вместе на городской площади.

Начало мероприятия – в 22:00 на площади имени Шибанкова.

«Уважаемые жители и гости Покровска! Приглашаем вместе с нами весело и незабываемо встретить Новый 2017 год на главной площади города!», – отмечает Покровский городской голова Руслан Требушкин на своей странице в Facebook.

Программой мероприятия предусмотрено: выступление звезд украинской эстрады, в частности – Натальи Валевской, коллективов «СТЕП» и «TWO VOICES»; огненное шоу; розыгрыш призов; праздничный фейерверк.

Угощать после полуночи обещают бесплатным глинтвейном, чаем и бульоном.

С 21:00 на экране около сцены начнется трансляция праздничные телепередач.

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