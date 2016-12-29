С 1 января физлица-предприниматели будут платить 704 грн в месяц, даже при отсутствии прибыли. Новости

27 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал изменения в законодательство относительно деятельности физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Соответствующая информация содержится на сайте Верховной Рады Украины.

Согласно закону, с 1 января 2017 года физические лица-предприниматели второй и третьей групп будут платить единый социальный взнос в размере 704 грн в месяц, даже не получая прибыли.

Первой группе «упрощенцев» оставили возможность платить половину минимального страхового взноса в размере 352 грн в месяц.

Ранее частный предприниматель платил 5% от прибыли и единый социальный взнос, если в определенном периоде года имел прибыль. Если же движения средств не было, то платить не было необходимости.

Многие мелкие предприниматели держали открытые ФЛП, уплачивая налоги только тогда, когда имели реальные доходы.

Принятие закона привело к массовому закрытию так называемых «спящих ФЛП», которыми предприниматели постоянно пользовались.

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