Освобождение Крыма и Донбасса заложено в план действий правительства, – Гройсман. Главная

Среднесрочный план действий украинского правительства до 2020 года предусматривает освобождение и реинтеграцию временно неподконтрольных территорий Донбасса, а также Крыма. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания Кабмина, передает «ГОРДОН».

«Донбасс и Крым... Освобождение и реинтеграция социальная, информационная, и здесь есть соответствующая стратегия, которая утверждена и заложена в этот план действий, который мы будем выполнять ближайшие три года», – отметил он.

Гройсман добавил, что министерствам необходимо проработать план действий по данному вопросу вместе с экспертной средой.