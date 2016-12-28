На подконтрольной Донетчине – 10 фактов нарушения свободы слова, на неподконтрольном Донбассе – 12. Новости

В 2016 году в Украине (без учета Крыма и неподконтрольного Донбасса) было зафиксировано 262 случая нарушений свободы слова (по состоянию на 27 декабря), что примерно на 15% меньше, чем в прошлом году (в 2015 году ИМИ зафиксировал 310 нарушений свободы слова в Украине, в 2014 году – 995 случаев). Таковы данные ежегодного исследования Института массовой информации «Барометр свободы слова».

Вместе с аннексированным Крымом (31) и неподконтрольными территориями Донбасса (12) в 2016 году количество нарушений свободы слова составило 305 случаев.

Категории, в которых зафиксировано больше всего нарушений:

препятствование законной профессиональной деятельности журналистов – 107 (в 2015 году – 100, в 2014 году – 150, в 2013 году – 130);

угрозы и запугивания журналистов – 42 (В 2016-м эта категория превысила по количеству случаев за 2015 год, когда было зафиксировано 36 угроз журналистам, в 2014 году – 98, в 2013 году – 35);

избиения и нападения на журналистов – 30 (в 2015 году – 58 нападений, в 2014 году – 286);

ограничение доступа к публичной информации – 30 (в 2015 году – 33, в 2014 году – 14, в 2013 году – 13 случаев).

Кроме того, в 2016 году в Украине произошел 1 случай убийства журналиста (в 2015 году – 2, в 2014 году – 7, в 2013 году – ни одного). Напомним, в Киеве 20 июля в результате взрыва автомобиля погиб известный журналист Павел Шеремет.

На подконтрольной украинской власти территории Донецкой области в 2016 году зафиксировано 10 фактов нарушений свободы слова. На неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, учитывая ограниченный доступ, удалось зафиксировать 12 случаев нарушения свободы слова и прав журналистов. Данные по подконтрольной Луганщине в сообщении не приводятся.

Так, по данным исследования, на неподконтрольных территориях Донбасса предпринимались попытки блокирования вещания украинских телеканалов, сайтов, зафиксировано обнародование данных журналистов на сайтах, в базах данных. Также в плену «ЛНР» сейчас находится трое блогеров – жителей Луганска.

Для сравнения: в прошлом году Институтом массовой информации на неподконтрольных территориях Донбасса зафиксировано 16 случаев нарушений свободы слова.

Отметим, что институт массовой информации проводит ежемесячный всеукраинский мониторинг свободы слова по следующим категориям: физическая агрессия, цензура и доступ к информации, экономическое и политическое давление, юридическое давление и киберпреступления против СМИ и журналистов.

В 2016 году регионами-лидерами нарушений (кроме неподконтрольных территорий) стали:

Киев (56) + Киевщина (6) – 62

Днепропетровщина – 21

Николаевщина – 21

Волынь – 18

Полтавщина – 17

Одесская – 16

Львовская – 13

Запорожье – 12

Херсонщина –12

Донецкая – 10

Закарпатье – 10

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