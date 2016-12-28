Елки в Покровске: спрос ниже, чем в предыдущем году, цены – от 30 до 350 грн (Фото). Главная

В Покровске (до переименования Красноармейск Донецкой обл.) новогоднее дерево можно приобрести в специально отведенных местах для торговли елками, которые были установлены в соответствии с решением Покровского исполнительного комитета городского совета «Об определении мест для выездной и сезонной торговли на территории города».

В пяти таких местах, отведенных для торговли, елки продаются не везде. Пустуют торговые площадки на улице Защитников Украины в районе закусочной «У Анзора», на улице Добропольской – на съезде с железнодорожного моста, в микрорайоне «Лазурный» напротив магазина «АнВи» и в микрорайоне «Южный» за цветочными павильонами. В последних двух местах, рассказывают жители, торговля елочками недавно велась, но, видимо, весь товар уже распродан.

В прошлом году точек продажи елок, да и самих новогодних деревьев в Покровске было намного больше. Там, где выбор хвойных еще достаточно велик, их можно приобрести по цене от 30 до 350 грн.

К примеру, недешевые, но красивые сосны можно купить у магазина «Космос» на улице Шмидта. Продавец рассказал, что деревья прибыли из Днепропетровской области, добавив, что спрос на них сейчас гораздо меньше, чес год назад. «В прошлом году рынки и торговые площадки были завалены елками, но из-за нестабильного финансового положения многие не стали их украшать, поэтому значительная часть так и осталась непроданной – потом еще несколько месяцев ими печки топили. В этот раз мы привезли всего 80 сосен. И хоть цена начинается от 150 грн, на спрос не жалуемся. К нам приезжают за покупкой даже из соседних населенных пунктов», – рассказал продавец.

Еще одна точка, где осуществляется торговали соснами, находится перед выездом с улицы Шмидта на улицу Защитников Украины. Здешние деревца прибыли из Полтавы. Продавец Владислав подтвердил, что елок в нынешнем году продается гораздо меньше, чем в предыдущие. «Сосны приехали из лесхоза, при покупке на каждое дерево выдается чип, на срез ствола ставится штамп, на общее количество выдается сертификат. В прошлом году у многих продавцов елок остался непроданный товар, поэтому и мы не стали сильно рисковать», – сообщил он.

Продавец-консультант Владимир, торгующий деревьями из Полтавы на рынке «Лазурный», рассказал, что наибольшей популярностью в этом году пользовались сосны сорта «Крымская»: пышные, высокие и с длинными иголками. Хоть цена на них и была от 150 грн и выше, весь товар уже распродан. Сегодня в продаже остались обычные сосенки стоимостью от 50 грн.

Все деревья, которые продают на рынке и торговых площадках Покровска, имеют сертификаты соответствия и чипы. Продавцы поясняют, что без документов не смогли бы даже довезти елки до города.

Торговля соснами продлится до 31 декабря, так что все, кто решит нарядить новогоднее дерево в последние дни 2016 года, еще успеет это сделать.

Источник: ТК «Орбита»

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