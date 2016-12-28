На реконструкцию набережной в Мариуполе планируют потратить 100 млн грн. Новости

100 млн грн планируют привлечь в Мариуполе (Донецкая обл.) на реконструкцию городской набережной в Приморском районе. И это будет только первая часть проекта, который будет реализован при участии областного бюджета и денег иностранных инвесторов. Об этом сегодня в ходе годового отчета о проделанной работе рассказал журналистам городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

По словам мэра, предполагается, что будут реконструированы волнорезы на городском пляже и установлены дополнительные, поперечные, благодаря чему будет существенно расширена прибрежная зона. Вот ее и будут облагораживать.

«Такие проекты уже были реализованы в Европе. Мы тоже хотим попробовать. Азовское море хотя и мелкое, но очень подвижное. Поэтому здесь нужны серьезные инженерные расчеты», – сказал Бойченко.

Он надеется, что удастся фактически заново создать набережную, которая станет изюминкой Мариуполя.

Помимо набережной, в 2017 году власти планируют получить из областного бюджета 60 млн грн на полную реконструкцию парка им. Гурова и 10 млн грн – на парк «Веселка».

Источник: Сайт города Мариуполя

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