На реконструкцию набережной в Мариуполе планируют потратить 100 млн грн. Новости

100 млн грн планируют привлечь в Мариуполе (Донецкая обл.) на реконструкцию городской набережной в Приморском районе. И это будет только первая часть проекта, который будет реализован при участии областного бюджета и денег иностранных инвесторов. Об этом сегодня в ходе годового отчета о проделанной работе рассказал журналистам городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.
По словам мэра, предполагается, что будут реконструированы волнорезы на городском пляже и установлены дополнительные, поперечные, благодаря чему будет существенно расширена прибрежная зона. Вот ее и будут облагораживать.
«Такие проекты уже были реализованы в Европе. Мы тоже хотим попробовать. Азовское море хотя и мелкое, но очень подвижное. Поэтому здесь нужны серьезные инженерные расчеты», – сказал Бойченко.
Он надеется, что удастся фактически заново создать набережную, которая станет изюминкой Мариуполя.
Помимо набережной, в 2017 году власти планируют получить из областного бюджета 60 млн грн на полную реконструкцию парка им. Гурова и 10 млн грн – на парк «Веселка».
Источник: Сайт города Мариуполя
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