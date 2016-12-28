Процент раскрываемости преступлений в Покровске такой же, как и в Европе. Главная

В Покровске (до переименования город Красноармейск, Донецкая обл.) раскрываемость преступлений составляет 29,8%. Об этом 22 декабря сообщил заместитель начальника Покровского отдела полиции Андрей Епур в ходе отчета о работе отдела за 2016 год.

Он отметил, что примерно такая же картина и в других странах Европы, а отчеты прошлых лет, свидетельствовавшие о 80% раскрываемости, были просто необъективными. «Искусственно завышать процент – это не наши методы на сегодня. Мы показываем реальную картину», – подчеркнул Епур.

При этом в Покровском отделении полиции существенная нехватка кадров. «В настоящее время мы находимся в процессе реорганизации, сотрудники полиции проходят аттестацию. После аттестации временный штат, в котором мы состояли, ликвидируется, утверждается новый, и все работники будут переназначаться. Кадровый некомплект довольно серьезный. Многие не прошли аттестацию или уволились сами, а новый набор в полицию еще не объявлялся. Нам известно, что есть достаточно желающих прийти к нам работать. Ждем объявления приема», – сообщил заместитель начальника Покровского отдела полиции.

Напомним, ранее Епур детализировал статистику по видам преступлений в Покровске. В частности, с начала 2016 года задокументировано 661 криминальное правонарушение разных категорий тяжести.

Источник: ТК «Орбита»

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