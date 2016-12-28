Пыток не применяли, поведение было корректным, – журналистка Сворак о пленении в «ЛНР». Новости

Ивано-франковская журналистка издания «Голос-инфо» Ольга Сворак, которую 27 декабря освободили из плена «ЛНР», сообщила, что к ней пытки не применялись. Об этом она рассказала «Новости Донбасса».

По словам журналистки, ее задержали «по подозрению в сотрудничестве с Украиной». В плену Сворак провела 7 месяцев.

«Пыток не применяли. Поведение было корректным. Но морально очень тяжело, когда ты не понимаешь, почему ты здесь, что случилось, когда видишь нелепые обвинения... Просто бессмысленные. Сначала говорят, что гарантируют полную безопасность, что можно приехать посмотреть, что здесь происходит, составить свою точку зрения как корреспондент, а потом тебе предъявляют обвинения и ничего не поделаешь, некому пожаловаться. Не понимаешь, куда тебя дальше подвезут», – сказала журналистка.

Напомним, 27 декабря Ольга Сворак была передана украинской стороне в качестве «жеста доброй воли» со стороны «ЛНР». Она была задержана 21 июня 2016 года, когда приехала в «ЛНР» по собственной инициативе. Вместе со Сворак была отпущена судья Апелляционного суда Донецкой области Анжелика Преснякова, ранее удерживаемая в «ДНР».

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