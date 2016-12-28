Для перепланировки жилья больше не нужно получать разрешение. Главная

Для перепланировки жилья больше не нужно получать разрешения. Об этом, как сообщает пресс-служба вице-премьер-министра Украины, сообщил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко во время заседания правительства.

«Правительственным постановлением мы упростили Правила пользования помещениями жилых домов и общежитий. Отныне владельцам жилья или нанимателям общежитий, по согласованию с собственником, при выполнении работ по переоборудованию и перепланировке, которые не предусматривают вмешательства в несущие конструкции или инженерные системы общего пользования, не нужно получать разрешительных документов» – сказал Зубко.

После завершения указанных работ ввода объекта в эксплуатацию также не требуется.