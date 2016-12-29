В Мариуполе турецкие работодатели создадут 1,5 тыс. рабочих мест. Ждут решения суда. Новости

В Мариуполе подписан договор с турецкой компанией, которая постоит производственные мощности и осуществит запуск работы предприятий, благодаря чему город получит 1,5 тыс. рабочих мест. Об этом в ходе итоговой пресс-конференции за 2016 год сообщил Мариупольский городской голова Вадим Бойченко.

Для создания бизнеса турецкая компания «Райтел» в течение 15 лет пыталась войти в Мариуполь, и вот только сейчас ей удастся это сделать.

8 небольших предприятий в общей сложности на 1,5 тыс. рабочих мест будут открыты в Мариуполе, как только городская власть выиграет суд и вернет в коммунальную собственность участок земли, пригодный для строительства производственных мощностей турецкой фирмы.

«Это будут мелкие предприятия по производству металлопластиковых окон, лифтов, лифтового оборудования и другой продукции», – рассказал Бойченко.

Участок земли, подходящий для строительства небольших предприятий, находится между «Амстором» и рынком «Азовский» в Центральном районе Мариуполя.

«Мои предшественники буквально перед моим приходом успели вывести этот земельный участок из коммунальной собственности в частную. И вот теперь нам через суд приходится возвращать землю. Сейчас мяч на нашей стороне. Как только мы сможем выделить землю "Райтелу", так сразу же они начнут строительство», – отметил мэр Мариуполя.

Городской голова заверил, что договор с турецкой стороной уже подписан.

Источник: «Сайт города Мариуполя»

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