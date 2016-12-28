В 2017 году в «ДНР» аттестаты «в никуда» получат 20 тыс. выпускников, – полиция Донетчины . Главная

Сегодня на неподконтрольной украинской власти территории (НКТ) Донецкой области остались 537 школ, где, по приблизительным оценкам полиции, учатся 140 тысяч детей. В этом году школу закончат около 20 тысяч подростков. Все они вместо аттестатов получат «путевки в никуда». В то время как перед их сверстниками открываются возможности развиваться, учиться в лучших вузах страны и мира, молодежь на НКТ оказывается запертой в ограниченном пространстве. Лишь единицы «образцово-показательно» отправляются на обучение в Россию. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

«А между тем в этом году проект школьницы из Мариуполя занял 2 место в мире на олимпиаде по экологии в Нидерландах, девушка представила инновационную разработку в сфере утилизации пластиковых отходов, работой заинтересовались мировые компании. Не менее талантливые ребята из Донецка, Макеевки, Горловки также могли бы создавать что-то новое и представить родную область на мировой арене. Главное – не допустить, чтобы они стали потерянным поколением», – отмечают в главке.

Также сообщается, что во время проверки на блокпосте мужчина, который пересекал линию разграничения, предоставил аттестат о среднем образовании, выданный в «ДНР». Парень закончил Макеевскую вечернюю общеобразовательную школу I-III ступеней №27, находясь в исправительной колонии на неподконтрольной территории. Начать новую жизнь решил в свободной части Украины, где жил до этого.

«Этот клочок бумаги мне абсолютно не нужен, потому что его некуда применить», – сказал молодой человек.

Фото пресс-службы полиции Донецкой области

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