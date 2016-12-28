Презентована Дорожная карта разработки Стратегии информационной реинтеграции Донбасса. Главная

Презентована Дорожная карта разработки Стратегии информационной реинтеграции Донбасса

28.12.16 16:33 dnews.dn.ua Новости 10

Презентована Дорожная карта разработки Стратегии информационной реинтеграции Донбасса

Сегодня, 28 декабря, во время заседания Кабинета министров Украины члены правительства поддержали Дорожную карту разработки Стратегии информационной реинтеграции Донбасса, разработанную Министерством информационной политики Украины (МИП). Об этом сообщает пресс-служба Мининформполитики.

«Сегодня мы представили еще один результат работы ведомства. Эта Дорожная карта – не менее важный документ, который позволит сформировать четкое понимание в украинском обществе о том, что мы делаем для наших граждан восточных регионов и каких результатов достигаем. Нам будет необходима поддержка наших СМИ. Только вместе победим», прокомментировал презентацию документа Юрий Стець.

«Украинские граждане на неподконтрольных территориях востока живут в агрессивном изолированном информационном пространстве и имеют ограниченный доступ к альтернативной информации. Режимы «ДНР/ЛНР» под российским кураторством установили настоящую монополию на правду», – сказал, в свою очередь, советник министра по вопросам информационной реинтеграции Донбасса Дмитрий Ткаченко, который работал над документом.

Замминистра информполитики Украины Артем Биденко отметил, что ответ на такой вызов требует двух важных шагов: нейтрализации влияния вещания с неподконтрольных территорий и создания эффективной системы государственной коммуникации с жителями Донбасса коммуникации, которая бы способствовала преодолению дистанции между ними и Украиной.

Документ базируется на проекте от экспертной группы при МИП, которая работала над документом в течение 2016 года и на исследовании Коммуникационной стратегии содействия деоккупации и реинтеграции Донбасса, которую подготовил аналитический центр «Фабрика мысли "Донбасс"».

Ранее, МИП презентовало Дорожную карту разработки Стратегии информационной реинтеграции Крыма, которую также  поддержало правительство.

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