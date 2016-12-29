В Бахмуте люди в камуфляже похищали и пытали работника коммунальной службы. Новости

Правоохранители Бахмута расследуют резонансное преступление с участием лиц, принадлежащих к воинским формированиям. Покушение на убийство произошло на минувшей неделе, информация о нем в качестве слухов активно распространяется по городу и в социальных сетях. Высказываются самые разные варианты и версии происшедшего. Официальную информацию обнародовал на брифинге для СМИ начальник Бахмутского ОП Юрий Попов.

По данным начальника полиции, вечером 20 декабря работник одной из коммунальных служб города, возвращался домой с работы. На полпути четверо неизвестных в камуфляжной форме с автоматическим оружием его похитили, увезли на автомобиле в один из пригородов Бахмута, около часа пытали и прострелили из автомата обе руки. Пострадавший самостоятельно добрался до ближайшего населенного пункта, где вызвал медиков. Ему была оказана срочная медицинская помощь, в настоящее время его жизни ничего не угрожает. Однако из-за того, что одна из пуль задела кость, мужчина может остаться инвалидом.

В течение двух суток полиция провела очень большое количество оперативно-розыскных мероприятий. Изъяты вещественные доказательства, установлено место преступления. В настоящее время определен круг причастных к данному преступлению, руководство полиции уверено, что до конца года виновные будут задержаны и понесут ответственность по закону. Полиция не конкретизирует принадлежность нападавших к тому или иному воинскому формированию, ссылаясь на тайну следствия. Также пока неизвестными остаются мотивы преступления. Известно только, что оно связано с кругом общения потерпевшего и не связано с его профессиональной деятельностью.

Также Юрий Попов не подтвердил, что пострадавший был замешан в торговле наркотиками и пообещал журналистам предоставить полную информацию после завершения следственных мероприятий.

Источник: Вечерний БахмутЪ. Фото: politeka.net