Полицейских в регионах будут мониторить на предмет лояльности к игорному бизнесу (Фото). Новости

Национальной полицией Украины разработан ряд мер по предотвращению попыток возобновления деятельности уже ликвидированных сетей незаконного игорного бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Донецкой области.

За две недели только но Донетчине была прекращена деятельность 62 нелегальных игорных заведений, изъято 485 единиц игрового оборудования и деньги в сумме 217, 6 тыс. грн. По фактам занятия противоправной деятельностью открыто 44 уголовных производства. Об этом шла речь на селекторном совещании МВД с руководителями ведомственных и региональных подразделений, на котором были подведены итоги всеукраинской отработки по ликвидации незаконного игорного бизнеса.

Всего на территории Украины прекращена деятельность 789 игорных заведений, из них подавляющее большинство – интерактивные клубы. У нарушителей изъято более 8 тыс. единиц игорного оборудования и более 2 млн грн, полученных преступным путем. Общая стоимость изъятого игрового оборудования составляет 24 млн грн. Начато 361 уголовное производство.

Несмотря на то, что полицейские нанесли ощутимый удар по незаконному азартному бизнесу, есть информация, что некоторые организаторы свернули свою деятельность и находятся в «режиме ожидания», поэтому было принято решение продолжать отработку до полной ликвидации нелегального бизнеса.

И.о. главы Национальной полиции Вадим Троян отметил, что руководством разработан ряд мер по предотвращению возобновления деятельности уже ликвидированных игровых сетей: для предупреждения повторного открытия игорных заведений Департаментом защиты экономики Нацполиции будут созданы мобильные группы из числа работников аппарата и Департамента внутренней безопасности. Группы будут собирать сведения о фактах деятельности на территории областей незаконных игорных заведений и проверять работу региональных подразделений полиции в сфере противодействия игорному бизнесу.

Руководство Нацполиции отметило, что руководителей тех регионов, где будут выявлены действующие игорные заведения, ожидает дисциплинарная ответственность.

Мобильные группы будут работать в каждом регионе. Усиленный мониторинг будет осуществляться в период новогодних праздников, потому что именно в это время возможна активизация подпольных мест азарта.

Напомним, с 11 декабря в Донецкой области стартовала масштабная «зачистка» подпольных игорных заведений. До 1 января 2017 года планируется полностью ликвидировать данный вид незаконной деятельности.

Фото пресс-службы Главного управления Национальной полиции Украины в Донецкой области

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