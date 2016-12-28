«Индекс оливье» в неподконтрольной Горловке. Статьи

Один из главных атрибутов новогоднего стола в Украине, России и Белоруссии – салат оливье. «ТGorlovka» составила «индекс оливье» в Горловке («ДНР») в сравнении с другими городами.
Для расчета брались средние цены нескольких популярных торговых мест, где можно приобрести набор для стандартного рецепта салата: 1 кг куриного филе, картофель, морковь, репчатый лук, свежие огурцы, маринованные огурцы, зеленый горошек, десяток куриных яиц и майонез.
Отметим, что курс валют «центрального республиканского банка ДНР» составляет 1 грн = 2,45 руб.
|Магазин
|Продукты
|Итоговая цена
|Центральный рынок Горловки
|Куриное филе — 230 ₽
Картофель — 20 ₽ / кг
Морковь — 22 ₽ / кг
Репчатый лук — 22 ₽ / кг
Свежие огурцы — 200 ₽
Маринованные огурцы — 90 ₽ / кг
Зеленый горошек — 65 ₽ / стекл. банка
Яйца — 65 ₽
Майонез — 42 ₽ (большая туба)
|≈ 666 ₽
|Рынок в Бессарабке
|Куриное филе — 240 ₽
Картофель — 18 ₽ / кг
Морковь — 22 ₽ / кг
Репчатый лук — 20 ₽ / кг
Свежие огурцы — 200 ₽
Соленые огурцы — 110 ₽ / кг
Зеленый горошек — 36 ₽ / банка
Яйца — 55 ₽
Майонез — 45 ₽
|≈ 777 ₽
|Аверс
|Куриное филе — 230 ₽
Картофель — 18 ₽ / кг
Морковь — 21 ₽ /кг
Репчатый лук — 16 ₽ / кг
Свежие огурцы — 212 ₽ / кг
Маринованные огурцы — 150 ₽ / банка
Зеленый горошек — 46 ₽ / банка
Яйца — 52 ₽
Майонез — 43 ₽
|≈ 788 ₽
|В среднем
(на основе среднего арифметического)
|Куриное филе — 233 ₽
Картофель — 18 ₽ / кг
Морковь — 21 ₽ /кг
Репчатый лук — 19 ₽ / кг
Свежие огурцы — 204 ₽ / кг
Маринованные огурцы — 116 ₽ / банка
Зеленый горошек — 49 ₽ / банка
Яйца — 57 ₽
Майонез — 43 ₽
|≈ 760 ₽
TGorlovka также сравнила среднюю цену в Горловке с российскими и украинскими городами на основе цен в местных магазинах.
|Город
|Цена
|Одесса (онлайн-магазин «Таврия В»)
|573 ₽
|Львов (онлайн-супермаркет Hit24)
|705 ₽
|Горловка
|760 ₽
|Киев (онлайн-магазин «НОВУС»)
|795 ₽
|Ростов-на-Дону (интернет-магазин m-express24.ru)
|831 ₽
|Москва (онлайн-магазин «О'КЕЙ»)
|889 ₽
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