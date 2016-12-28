«Индекс оливье» в неподконтрольной Горловке. Статьи

Один из главных атрибутов новогоднего стола в Украине, России и Белоруссии – салат оливье. «ТGorlovka» составила «индекс оливье» в Горловке («ДНР») в сравнении с другими городами.

Для расчета брались средние цены нескольких популярных торговых мест, где можно приобрести набор для стандартного рецепта салата: 1 кг куриного филе, картофель, морковь, репчатый лук, свежие огурцы, маринованные огурцы, зеленый горошек, десяток куриных яиц и майонез.

Отметим, что курс валют «центрального республиканского банка ДНР» составляет 1 грн = 2,45 руб.

Магазин Продукты Итоговая цена Центральный рынок Горловки Куриное филе — 230 ₽

Картофель — 20 ₽ / кг

Морковь — 22 ₽ / кг

Репчатый лук — 22 ₽ / кг

Свежие огурцы — 200 ₽

Маринованные огурцы — 90 ₽ / кг

Зеленый горошек — 65 ₽ / стекл. банка

Яйца — 65 ₽

Майонез — 42 ₽ (большая туба) ≈ 666 ₽ Рынок в Бессарабке Куриное филе — 240 ₽

Картофель — 18 ₽ / кг

Морковь — 22 ₽ / кг

Репчатый лук — 20 ₽ / кг

Свежие огурцы — 200 ₽

Соленые огурцы — 110 ₽ / кг

Зеленый горошек — 36 ₽ / банка

Яйца — 55 ₽

Майонез — 45 ₽ ≈ 777 ₽ Аверс Куриное филе — 230 ₽

Картофель — 18 ₽ / кг

Морковь — 21 ₽ /кг

Репчатый лук — 16 ₽ / кг

Свежие огурцы — 212 ₽ / кг

Маринованные огурцы — 150 ₽ / банка

Зеленый горошек — 46 ₽ / банка

Яйца — 52 ₽

Майонез — 43 ₽ ≈ 788 ₽ В среднем (на основе среднего арифметического) Куриное филе — 233 ₽

Картофель — 18 ₽ / кг

Морковь — 21 ₽ /кг

Репчатый лук — 19 ₽ / кг

Свежие огурцы — 204 ₽ / кг

Маринованные огурцы — 116 ₽ / банка

Зеленый горошек — 49 ₽ / банка

Яйца — 57 ₽

Майонез — 43 ₽ ≈ 760 ₽

TGorlovka также сравнила среднюю цену в Горловке с российскими и украинскими городами на основе цен в местных магазинах.

Город Цена Одесса (онлайн-магазин «Таврия В») 573 ₽ Львов (онлайн-супермаркет Hit24) 705 ₽ Горловка 760 ₽ Киев (онлайн-магазин «НОВУС») 795 ₽ Ростов-на-Дону (интернет-магазин m-express24.ru) 831 ₽ Москва (онлайн-магазин «О'КЕЙ») 889 ₽

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