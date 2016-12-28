Грипп в Украине: эпидпорог превышен в 21 области. Главная

За минувшую неделю с 19 по 25 декабря гриппом и ОРВИ в Украине заболели почти 420 тыс. человек, из них 61,7% – дети до 17 лет. Об этом сообщает Центр гриппа и острых респираторных вирусных инфекций ГУ «Украинский центр по контролю и мониторингу заболеваний Министерства здравоохранения Украины».

Сообщается, что эпидемический порог превышен в 21 области, в шести из них – Житомирской, Запорожской, Черновицкой, Херсонской, Днепропетровской, Закарпатской – порог превышен в два раза.

Только в трех областях – Одесской, Ивано-Франковской, Харьковской – заболеваемость ниже эпидемического уровня.

Суммарный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 984,8 чел. на 100 тыс. населения. Это на 8,9% больше, чем на прошлой неделе.

За минувшую неделю ( с 19 по 25 декабря) не было зарегистрировано летальных случаев, связанных с гриппом. При этом в начале этой недели два летальных случая зафиксированы во Львовской области. Вирус гриппа типа «А» был обнаружен у 54-летней женщины и у ребенка в возрасте 1,4 года. Окончательная причина смерти этих людей станет известна после медицинской экспертизы.

Читайте также: