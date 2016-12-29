За победу мариупольской школы в конкурсе голосовали из США, Великобритании и Грузии. Новости

Мариупольская ОШ №15 добилась победы во Всеукраинском конкурсе «Моя школа» стараниями учащихся, родительского комитета и коллектива школы.

По словам заместителя директора по УВР Светланы Филь, для победы были предприняты все возможные действия.

«Каждый ребенок каждого класса проголосовал за родную школу в кабинете информатики. Поддержку оказал родительский комитет, распространяя информацию среди родственников и знакомых. Вплоть до того, что за нас голосовали даже за границей – в Грузии, Великобритании, США, России. На этом мы не остановились – в городе, в местах большого скопления людей, устроили флешмоб, где учащиеся раздавали листовки, танцевали, рассказывали стихи и агитировали прохожих поддержать школу Мариуполя», – рассказывает педагог.

Дали результаты и участие в программе телеканала МТВ «Утро Live», обращение к школам через Управление образования городского совета и развлекательная акция в ПортCity. 10 декабря в ТРЦ около 100 детей и родителей ОШ №15 бесплатно провели мастер-классы по созданию кукол-мотанок, новогодних сувениров, арт-коллажу и 3D-конструктору.

«Мы хотели, чтобы о дружном и сплоченном Мариуполе узнала вся Украина. Когда на сайте организаторов конкурса были проблемы из-за загруженности ресурса, голосовали за школу даже ночью. Шли до конца и не опускали руки», – сказала Светлана Филь.

Как уточнила заместитель директора по учебно-воспитательной работе Татьяна Луговая, информацию о конкурсе она узнала в сентябре из соцсетей и поскольку школа нуждается в ремонте, коллектив рискнул поучаствовать.

«Чтобы встретить дизайнеров не с пустыми руками, в школе установлен ящик предложений, куда дети и родители опускают свои пожелания по реставрации здания. Уже сейчас насчитывается 50 предложений по ремонту. Дети хотят благоустроенный двор, игровые зоны в стенах школы, чтобы на переменах было чем заняться», – отметила Татьяна Луговая.

По ее словам, одним из условий для внесения предложений является наглядно оформленный проект – администрации важно знать, где, как и почему предложенная идея может быть реализована. Внести предложения можно до конца января.

В настоящее время школа ожидает звонка от организаторов конкурса, а уже в январе учреждение посетят дизайнеры.

«Когда нашу школу увидят и оценят сложность необходимых работ, пройдут благотворительные вечера по сбору средств, в Киеве состоится пресс-конференция и уже до 30 марта проект по капитальному ремонту должен быть утвержден. Мы верим и надеемся, что наша школа будет первой в Мариуполе и Украине, где будет сделан ремонт достойного уровня», – сказала Татьяна Луговая.

В настоящее время ОШ №15 нуждается в полной реставрации фасада и внутренних помещений – лестничных пролетов, вестибюлей, коридоров, а также деревянных полов. В ремонт здания на 2017 год запланированы средства и из городского бюджета.

Победа во всеукраинском конкурсе стала осуществившейся мечтой 1050 школьников, о которой Татьяна Луговая написала уже пять глав небольшой книги.

Источник: MRPL.CITY

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