Губернатора Луганщины назвали самым влиятельным человеком в области. Политика

По итогам опроса экспертов, которые постоянно изучают социально-экономическую и политическую ситуацию в Луганской области, аналитическая группа «Луганщина.ua» признала руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрия Гарбуза самым влиятельным человеком региона. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВГА.

«Не популярным, а именно влиятельным. То есть человеком, который лучше других умеет ставить перед собой цели – и наиболее успешно их достигать», – отметили аналитики.

Среди аргументов, приведенных экспертами в пользу руководителя области: умение твердо держать в руках «рычаги власти», что позволило восстановить разбалансированную систему управления областью, довольно заметные успехи в области медицины, конструктивное сотрудничество с Кабмином в вопросах восстановления и развития инфраструктуры региона.

Аналитическая группа «Луганщина.ua» акцентировала, что впервые за три военных года глава областной администрации стал реальным хозяином области.

Фото: depo.ua