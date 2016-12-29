Руководитель полиции Бахмута подвел итоги уходящего года. Новости

Около тысячи краж, тяжкие телесные повреждения, разбойные нападения и угоны – уходящий год запомнится бахмутчанам, как тем, кто пострадал от разбойников, так и тем, кому довелось расследовать все преступления. Начальник Бахмутского отдела полиции Юрий Попов отчитался перед журналистами об итогах уходящего года. Об этом пишет «Сайт города Бахмута».

Одним из самых ярких моментов своей работы Юрий Попов считает создание «Лиги будущих полицейских». Пока еще школьники, а в будущем – достойная смена правоохранителям, эти дети помогают полицейским бороться с преступностью на своем уровне.

В 2016 году существенно возросло количество обращений граждан в полицию. Такое положение вещей подполковник объясняет возросшим уровнем доверия к правоохранителям.

«В этом году мы постарались закрыть все игорные заведения на обслуживаемой территории. Этот процесс длительный, но с однорукими бандитами, я думаю, будет покончено. Так, только за период отработки связанной непосредственно с ликвидацией игорного бизнеса была прекращена деятельность 18 заведений, включая Константиновку и Торецк. «Предприимчивые» деятели придумывали все новые изощренные способы ведения своего запрещенного бизнеса, маскируя подпольные казино под интернет-центры, но и это не дало возможности им дальше выкачивать деньги игроманов», – отметил Попов.

Полиция ликвидировала незаконные пункты приема металлолома. Были задержаны группы лиц, которые специализировались на краже кабельно-проводниковой продукции, причиняя немало хлопот как телекоммуникационным предприятиям, так и их абонентам. Двое преступников, которые пытались спрятаться на временно неподконтрольной Украине территории, уже задержаны и скоро предстанут перед судом.

В сфере незаконного оборота наркотиков к ответственности привлечены 126 человек, ликвидировано 20 наркопритонов, изъято свыше 14 килограммов наркотических веществ.

На сегодняшний день, как подчеркнул начальник Бахмутского ОП, самой распространенной проблемой остаются кражи из салонов автомобилей. В связи с тем, что не все автовладельцы могут позволить себе приобретение гаража, многие авто остаются на время без присмотра на улице, что только на руку преступникам.

«В этом направлении сотрудникам Бахмутской полиции есть, над чем работать. Поэтому в новом году мы введем новые методы борьбы с автоворами», – заверил полицейский.

По итогам 2016 года среди совершенных и раскрытых происшествий:

тяжкие телесные повреждения – совершено 28 (28 раскрыто, 100%);

разбойных нападений – 8 (8 раскрыто, 100%);

грабежей – 31 (20 раскрыто, 64.5%);

краж – 985 (238 раскрыто, 24.2%);

угонов транспортных средств – 26 (10 раскрыто, 38.5%);

мошенничеств – 166 (15 раскрыто, 9.0%);

хулиганство – 5 (2 раскрыто, 40.0%);

незаконный оборот оружия – 43 (19 раскрыто, 44.2%) .

Следует отметить, что в количество зарегистрированных правонарушений входят и те, которые совершены в серой зоне и на временно неподконтрольной украинским властям территории. Доступа для фиксации обстоятельств и последующего раскрытия правонарушений у полиции на этой территории нет.

«С появлением блокпостов, в дежурную часть и ко мне лично поступает много жалоб на длительные проверки и проверки вообще. Но к данному вопросу нужно относиться с пониманием и доверием. Именно блокпосты являются своеобразным форпостом на пути распространения на мирную территорию оружия и боеприпасов», – объяснил Юрий Попов.

Так из незаконного оборота только на блокпостах изъята 31 граната, гранатомет, штык-нож, 4 пистолета, свыше 9 килограммов взрывчатки и 7446 патронов. Задержаны 19 человек, которые находились в розыске за совершенные правонарушения, 35 человек, которые поддерживают связь с незаконными вооруженными формированиями.

Подполковник подчеркнул, что, несмотря на большой объем проделанной работы, остается множество проблем, которые требуют решения: «Я считаю, что правоохранители должны вернуть то доверие граждан, которое было утрачено за многие годы нашими предшественниками. Из карательного органа полиция должна перерасти в сервисный. Наша работа должна быть направлена, прежде всего, на оказание помощи населению. Но уже сегодня мы вышли на тот уровень, когда большинство тяжких и особо тяжких преступлений раскрываются «по горячим следам». Я надеюсь и верю, что только единой командой, при поддержке самих горожан и жителей Бахмутского района, мы сможем добиться хороших результатов и не растерять того, что уже нами сделано».

На вопрос «Какое же вы загадаете желание в Новом Году?» Юрий Попов ответил, что, как и все украинцы, хочет, чтобы наступил мир, а все жители смогли вернуться в родные дома к своим семьям.