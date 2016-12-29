Квартиросъемщики могут получить субсидию на услуги ЖКХ, предоставив договор аренды жилья. Новости

Сдача в аренду собственного имущества является дополнительным источником заработка и подлежит налогооблажению – это может быть одна комната в квартире, сама квартира, гараж, дачный дом и тому подобное. В тоже время право на оформление субсидий по оплате услуг ЖКХ предоставляется лицам, которые арендуют жилье на основании письменного договора найма (аренды). Об этом информирует Добропольская объединенная государственная налоговая инспекция Главного управления государственной фискальной службы в Донецкой области.

Юридическое оформление таких правоотношений происходит путем подписания договора о найме (аренде) недвижимого имущества. Сдача в аренду собственного недвижимого имущества может осуществляться физическими лицами как в рамках предпринимательской деятельности, так и без регистрации арендодателя физическим лицом – предпринимателем.

Отмечается, что достаточно часто граждане Украины забывают, что такой источник заработка подлежит налогообложению. Статья 170 Налогового кодекса определяет особенности начисления и налогообложения доходов от предоставления недвижимости в аренду, жилищный найм.

Арендодателю, который сдает квартиру физическим лицам и не является предпринимателем, каждый квартал в течении 40 дней после его окончания необходимо начислить и уплатить налог на доходы физических лиц по ставке 18% и военный сбор по ставке 1,5% от суммы полученного дохода.

Сумма полученного дохода, уплаченного в течение года налога и начисленного налогового обязательства по результатам такого года отражается арендодателем в годовой налоговой декларации. Такая декларация подается до 1 мая года, следующего за отчетным, в налоговую инспекцию по налоговому адресу плательщика налога.

В ведомстве обращают внимание, что кроме ответственности за неуплату налогов, не нужно забывать и о том, что право на оформление субсидий предоставляется лицам, которые арендуют жилье и оплачивают стоимость жилищно-коммунальных услуг на основании письменного договора найма (аренды) жилья.

Источник: «Сайт города Доброполье»

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